DIRETTA/ Legnago Salus Novara video streaming tv: è una partita inedita (Serie C, 8 dicembre 2023)

DIRETTA LEGNAGO SALUS NOVARA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Legnago Salus Novara evidenzia due squadre che non si sono mai affrontate all’interno della propria storia. Non potendo analizzare i precedenti giocati tra queste due formazioni, vi proponiamo le ultime tre sfide giocate da entrambe le squadre. Legnago che arriva all’incontro con sette punti raccolti nelle sfide contro Vicenza, Pro Patria e Pro Sesto. Un ottimo periodo di forma per la squadra bianco azzurro che affronta i piemontesi che arrivano alla sfida con cinque punti raccolti nelle ultime tre gare.

Successo interno contro la Pergolettese salvo poi trovare due pareggi consecutivi delle sfide contro Lumezzane e Vicenza. La storia di oggi sarà la prima in assoluto tra queste due squadre che si daranno per ottenere i tre punti. (Marco Genduso)

LEGNAGO SALUS NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Legnago Salus Novara sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Legnago Salus Novara in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Legnago Salus Novara, in diretta venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago, sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. Il Legnago si trova attualmente al nono posto nel Girone A di Serie C, con 22 punti accumulati in sedici giornate. Dopo un inizio promettente con tre vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle prime sei giornate, il Legnago ha attraversato un periodo difficile con tre sconfitte consecutive. Tuttavia, la squadra è riuscita a risalire la classifica nelle ultime giornate, registrando una serie di cinque risultati utili consecutivi. Dopo la recente vittoria esterna per 0-1 contro la Pro Sesto, il Legnago cerca di estendere la striscia positiva affrontando il Novara, attualmente fanalino di coda.

Il Novara si trova attualmente all’ultimo posto nel Girone A di Serie C, con 11 punti ottenuti nelle prime sedici giornate. Dopo un avvio difficile con solo 5 punti raccolti nelle prime dodici giornate, la squadra piemontese sta mostrando segnali di miglioramento sotto la guida di mister Giacomo Gattuso. Gli azzurri arrivano a questo match contro il Legnago con una serie di quattro risultati utili in campionato. La vittoria contro la Pergolettese e i pareggi con Pro Vercelli, Lumezzane e l’ultimo contro il Vicenza hanno portato al Novara 6 punti nelle ultime quattro giornate, contribuendo a raddoppiare il loro bottino. Nel tentativo di abbandonare l’ultima posizione in classifica, i “Gaudenziani” cercano un risultato positivo anche contro il Legnago, cercando la prima vittoria in trasferta dopo sei pareggi e due sconfitte.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS NOVARA

Le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Novara, match che andrà in scena allo stadio Mario Sandrini di Legnago. Per il Legnago Salus, Massimo Donati schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fortin; Motoc, Martic, Noce; Travaglini, Diaby, Pelagatti, Ruggeri; Van Ransbeeck; Rocco, Giani. Risponderà il Novara allenato da Bruno Tedino con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Confente; Ierardi, Golemic, Laezza; De Col, Cavion, Ronaldo, Costa; Scarsella; Ferrari, Pellegrini.

LEGNAGO SALUS NOVARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Legnago Salus Novara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Legnago Salus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Novara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.

