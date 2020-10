Diretta Legnago Salus Perugia/ Streaming video tv: il Grifone si lancia? (Serie C)

DIRETTA LEGNAGO SALUS PERUGIA: I VENETI SONO LANCIATI

Legnago Salus Perugia, che sarà diretta dal signor Claudio Panettella, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 21 ottobre: turno infrasettimanale nel girone B di Serie C 2020-2021, siamo alla 6^ giornata presso lo stadio Mario Sandrini. Meglio i veneti degli umbri, e questa è una sorpresa: la neopromossa ambisce a prendersi una salvezza senza passare dai playout, ma ha già incamerato 9 ottimi punti e nell’ultima giornata ha fermato la corsa del Padova, dimostrando dunque di potersela giocare anche con le grandi. Come è il Perugia, che dopo l’incredibile retrocessione vuole immediatamente ritrovare la Serie B; la partenza del Grifone però è stata lenta, appena due vittorie in cinque partite e dunque Fabio Caserta deve trovare il salto di qualità. La vittoria interna sulla Fermana potrebbe essere il trampolino giusto, ma oggi bisogna dare continuità; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Legnago Salus Perugia, intanto noi possiamo valutare brevemente quello che i due allenatori potrebbero decidere in materia di probabili formazioni.

DIRETTA LEGNAGO SALUS PERUGIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Perugia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sappiamo, l’appuntamento con le partite di Serie C – ad eccezione del posticipo serale – sono affidate in esclusiva al portale Eleven Sports, che ormai da anni le manda in onda integralmente. Accedendo al portale, decidendo se abbonarvi o acquistare il singolo evento, potrete dunque assistere a questo match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS PERUGIA

Legnago Salus Perugia viene affrontata da Massimo Bagatti con il rombo di centrocampo: Morselli o Giacobbe il vertice alto, Yabré davanti alla difesa in cabina di regia con Bulevardi e uno tra Gasperi e Ranelli sull’altro lato del campo. Davanti Grandolfo e Sgarbi sono insidiati da Chakir per naturale turnover, allo stesso modo Perna potrebbe lasciare il posto di centrale difensivo a Pellizzari che giocherebbe al fianco di Bondioli, il portiere sarà Pizzignacco mentre i due terzini, salvo smentite dell’ultimo minuto, dovrebbero essere ancora Zanoli e Ricciardi. Il Perugia di Caserta è in campo con il 3-5-3: davanti al portiere Fulignati giocano Negro, Angella e Monaco, Rosi può sostituire Elia sulla corsia destra della mediana e allo stesso modo Favalli insidia Crialese a sinistra. Possibili alternative per il centrocampo sono Sounas e Vanbaleghem, con Dragomir, Kouam e Moscati che rischiano la maglia; attenzione anche a Falzerano che può fare la mezzala offensiva, davanti Bianchimano cerca di sfilare un posto a Murano e Melchiorri che devono ancora sbloccarsi del tutto, ed è anche per questo che il loro allenatore potrebbe insistere alla ricerca di qualche gol importante.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quello che le quote fornite dall’agenzia Snai ci dicono per un pronostico su Legnago Salus Perugia. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,40 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 2,10 volte la puntata che è stato posto sul segno 2, per la vittoria degli ospiti. Dovrete giocare il segno X per l’eventualità del pareggio, e in questo caso andreste a guadagnare una somma che ammonta a 3,15 volte la giocata con questo bookmaker.



