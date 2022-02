DIRETTA/ Legnago Salus Piacenza video streaming tv: partita inedita in Veneto

DIRETTA LEGNAGO SALUS PIACENZA: TESTA A TESTA

Cosa possiamo dire della diretta di Legnago Salus Piacenza? Osservando i precedenti, davvero poco: le due squadre non si erano mai affrontate in un contesto ufficiale prima di questo campionato, e dunque l’unico match che abbiano mai disputato una contro l’altra è quello del 29 settembre, che al Leonardo Garilli era stato vinto dal Piacenza grazie al rigore trasformato da Alessandro Cesarini.

L’allenatore del Legnago Salus era ancora Giovanni Colella; a fine dicembre è arrivato come noto Michele Serena, che in carriera da tecnico ha affrontato quattro volte il Piacenza e ha un bilancio positivo, avendo portato a casa due vittorie (con Mantova e Spezia, la prima in Serie B) a fronte di un pareggio e una sconfitta, quest’ultima uno 0-4 incassato al Garilli nel febbraio 2011, quando allenava il Grosseto e il campionato era sempre quello cadetto. Cristiano Scazzola invece non aveva mai sfidato il Legnago Salus nella sua esperienza di allenatore: lo ha fatto per la prima volta nell’episodio risolto da Cesarini, come abbiamo appena descritto. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LEGNAGO SALUS PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Piacenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

SFIDA IN EQUILIBRIO

Legnago Salus Piacenza, in diretta sabato 5 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C. Veronesi in crisi dopo un solo punto raccolto nelle ultime cinque sfide disputate in campionato, con due sconfitte consecutive subite negli ultimi due impegni disputati contro la capolista Sudtirol e contro il Lecco, col Legnago che continua a dividere il penultimo posto in classifica con la Giana Erminio.

Il Piacenza ha messo in fila una doppia vittoria interna contro Mantova e Virtus Verona che ha permesso agli emiliani di concludere la lunga rincorsa verso la zona play off, partendo dalle retrovie della classifica, con i biancorossi ora al nono posto. All’andata Piacenza vincente di misura contro il Legnago Salus grazie a una rete messa a segno da Cesarini su calcio di rigore, stesso risultato in favore degli emiliani, 0-1, anche nell’ultimo precedente a Legnago, in Serie D, il 26 gennaio 2014.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS PIACENZA

Le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Piacenza, match che andrà in scena al Mario Sandrini di Legnago. Per il Legnago Salus, Michele Serena schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Enzo; Bruno, Gasparetto, Stefanelli, Ricciardi; Lollo, Yabre, Paulinho; Sgarbi, Buric, Contini. Risponderà il Piacenza allenato da Cristiano Scazzola con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Pratelli; Parisi, Marchi, Nava, Giordano; Gonzi, Castiglia, Suljic, Munari; Cesarini, Dubickas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Legnago Salus Piacenza al Mario Sandrini di Legnago, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Legnago Salus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.80, mentre l’eventuale successo del Piacenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.

