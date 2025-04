DIRETTA LEGNAGO SALUS PIANESE, VOGLIA DI RISCATTO

Le due formazioni sono alla ricerca di punti fondamentali dopo un periodo recente poco felice. La diretta Legnago Salus Pianese, in programma venerdì 4 aprile 2025 alle ore 20:30, presso lo stadio Mario Sandrini.

I biancazzurri non vincono dal 2 marzo contro il Milan U23, la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Gubbio. Dopo il successo coi rossoneri, il Legnago ha pareggiato tre volte e perso due contro Rimini e Perugia.

Diretta/ SPAL Legnago Salus (risultato finale 1-1): Molina risponde a Franzolini (30 marzo 2025)

La Pianese ha vissuto un mese di marzo disastroso, a parte la vittoria per 2-1 sulla Torres. Per il resto solo sconfitte come per esempio Rimini, Gubbio, Spal, Vis Pesaro e Pontedera, tra l’altro senza mai segnare nemmeno un gol.

DOVE VEDERE DIRETTA LEGNAGO SALUS PIANESE, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Legnago Salus Pianese? Allora vi basterà essere abbonati al Pacchetto Calcio di Sky. Invece per la diretta streaming dovrete scaricare da abbonati l’applicazione di Sky Go.

DIRETTA/ Pianese Pontedera (risultato finale 0-3) video: doppietta di Corona! (Serie C, 28 marzo 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS PIANESE

Il Legnago Salus scenderà in campo col 4-3-1-2 con Perucchini in porta, difesa a quattro composta da Tanco, Noce, Ampollini, e Muteba. A centrocampo spazio a Casarotti, Leoncini e Franzolini mentre Bombagi agirà dietro a Basso Ricci e Svidercoschi.

La Pianese replica con il modulo 3-4-3. Tra i pali Boer, protetto dal trio Ercolano, Pacciardi e Masetti. Gli esterni saranno Da Pozzo e Nardi con Simeoni e Proietti in regia. Bacchin e Mastropieto supporteranno lateralmente Mignani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LEGNAGO SALUS PIANESE

Il 2 fisso della Pianese è offerto a 2.22 ed è indicata come la squadra favorita. L’1 per il Legnago Salus è a 3.10 con il pareggio a 3.15, leggermente già alto. Infine Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.13 e 1.58.

Diretta/ Legnago Salus Lucchese (risultato finale 1-1): Ampollini fa il gol del pari (Serie C, 22 marzo 2025)