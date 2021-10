Diretta/ Legnago Salus Pro Patria streaming video tv: voglia di ripartire (Serie C)

DIRETTA LEGNAGO SALUS PRO PATRIA: PARTITA COMBATTUTA

Legnago Salus Pro Patria, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Voglia di ripartire per due formazioni chiamate a riscattare gli ultimi risultati non propriamente brillanti. Il Legnago Salus sembrava aver imbroccato la via giusta con due vittorie consecutive contro Giana Erminio e Pergolettese, mentre domenica scorsa i veronesi sono stati costretti ad un nuovo stop incassando una pesante cinquina sul campo della Feralpisalò.

Dall’altra parte la Pro Patria ha infilato il secondo pareggio consecutivo, bloccando sullo 0-0 il Sudtirol che veleggia nella zona alta della classifica. Per i bustocchi si è trattato comunque del terzo risultato utile consecutivo, in una lenta ma costante risalita in classifica dopo l’iniziale partenza falsa, con quattro sconfitte nei primi 6 incontri disputati nel nuovo campionato alle quali va aggiunto il ko in Coppa Italia del 21 agosto scorso sul campo della Feralpisalò.

DIRETTA LEGNAGO SALUS PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Legnago Salus Pro Patria di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Pro Patria, match che andrà in scena allo stadio Mario Sandrini di Legnago. Per il Legnago Salus, Giovanni Colella schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Enzo; Ambrosini, Bondioli, Stefanelli; Rossi, Antonelli, Giacobbe, Ricciardi; Laurenti; Buric, Contini. Risponderà la Pro Patria allenata da Luca Prina con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Caprile, Saporetti, Boffelli, Molinari; Pierozzi, Fietta, Nicco, Bertoni, Pizzul; Piu, Stanzani.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mario Sandrini di Legnago, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Legnago Salus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.



