DIRETTA/ Legnago Salus Pro Vercelli video streaming tv: appena due precedenti (Serie C, 4 novembre 2023)

DIRETTA LEGNAGO SALUS PRO VERCELLI: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Legnago Salus Pro Vercelli vede affrontarsi due squadre che si sono trovate l’una contro l’altra solamente in due circostanze prima di quest’oggi. Stiamo parlando della stagione 2021/2022. Gara di andata terminata con il risultato di 0-1 in favore del Legnago grazie alla rete realizzata al minuto 52 dall’attaccante Lorenzo Sgarbi. Nel finale di partita c’è spazio anche per un’espulsione, in questo caso in favore di Andrea Cristini, difensore attualmente tesserato proprio con i piemontesi. Gara di ritorno che è terminata con lo stesso risultato ma opposto.

Diretta/ Empoli Milan Primavera (risultato finale 2-1): rossoneri ko, addio 1° posto! (oggi 4 novembre 2023)

Successo da parte dai piemontesi sempre con il risultato di 0-1. Ad andare in gol al minuto 61 l’ex attaccante scuola Genoa Giuseppe Panico. Quest’oggi queste due formazioni si affrontano per la terza volta all’interno della propria storia in campionato. Il tabellino recita una vittoria a testa chissà che non possa esserci un risultato netto per far pendere da una parte o dall’altra l’ago della bilancia. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Virtus Verona Trento (risultato finale 4-0): Juanito Gómez cala il poker! (Serie C 3 novembre 2023)

LEGNAGO SALUS PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Legnago Salus Pro Vercelli sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Legnago Salus Pro Vercelli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Legnago Salus Pro Vercelli, in diretta sabato 4 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. La Pro Vercelli prosegue nella sua lenta ma costante scalata al vertice della classifica del girone A. Alla sconfitta in casa della capolista Mantova i piemontesi hanno risposto, nell’ultimo turno di campionato, con una convincente vittoria contro la Pro Patria.

Tonali, ultime notizie: Federcalcio inglese avvia un'indagine/ Ds Newcastle: "Non sappiamo se il Milan..."

Prosegue invece il momento difficile del Legnago Salus che ha subito la terza sconfitta consecutiva in casa della Pergolettese. Per la compagine veronese 5 sconfitte negli ultimi 6 impegni ufficiali tra Coppa e campionato e classifica che si è fatta meno brillante dopo quello che era stato un buon inizio di campionato. Il 20 marzo 2022 la Pro Vercelli ha vinto di misura, col punteggio di 0-1, l’ultimo precedente di campionato in casa del Legnago Salus.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS PRO VERCELLI

Le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Pro Vercelli, match che andrà in scena allo stadio Mario Sandrini di Legnago. Per il Legnago Salus, Massimo Donati schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fortin; Pelagatti, Martic, Noce; Muteba, Viero, Casarotti, Mazzali; Van Ransbeeck, Svidercoschi, Rocco. Risponderà la Pro Vercelli allenata da Andrea Dossena con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Rizzo; Iezzi, Fiumanò, Camigliano, Rodio; Iotti, Emmanuello, Santoro; Petrella, Nepi, Maggio.

LEGNAGO SALUS PRO VERCELLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Legnago Salus Pro Vercelli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Legnago Salus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Pro Vercelli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA