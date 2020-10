Diretta/ Legnago Salus Ravenna, streaming video tv: il pronostico (Serie C)

DIRETTA LEGNAGO SALUS RAVENNA: CHI E’ FAVORITO?

Legnago Salus Ravenna, diretta dal signor Marotta di Sapri, sarà una sfida in programma per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B, in programma domenica 4 ottobre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Sandrini di Legnago. I padroni di casa, al loro quarto campionato di Serie C della loro storia, categoria dalla quale mancavano dal 1948, sono partiti con un incoraggiante pareggio sul campo della Vis Pesaro. Dopo essersi portati in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Rolfini, i veronesi hanno visto il risultato ribaltato ma hanno saputo reagire con Pellizzari che, a un minuto dal novantesimo, ha regalato il primo punto della stagione. Un’iniezione di fiducia che dovrà servire per provare a mettere alle strette anche il Ravenna, che a sua volta cercherà riscatto dopo il ko interno contro il Sudtirol. Non è bastata ai romagnoli la rete di Sereni, gli altoatesini nel finale con un gol di Beccaro hanno fatto bottino pieno allo stadio Benelli e il Ravenna proverà ora a riprendersi in trasferta ciò che non è riuscito ad ottenere tra le mura amiche.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LEGNAGO SALUS RAVENNA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Legnago Salus Ravenna, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS RAVENNA

Le probabili formazioni del match del girone B di Serie C tra Legnago Salus e Ravenna. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Massimo Bagatti con un 4-3-1-2: Colombo; Zanoli, Pellizzari, Perna, Ricciardi; Ranelli, Gasperi, Antonelli; Giacobbe; Rolfini, Grandolfo. Gli ospiti guidati in panchina da Giuseppe Magi affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-3 come modulo di partenza: Tonti; Shiba, Alari, Jidayi, Zanoni; Fiorani, Papa, Franchini; Ferretti, Mokulu, Meli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Legnago Salus Ravenna grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,35, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,00, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3,10 la posta scommessa.



