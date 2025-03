Diretta Legnago Salus Rimini (risultato 0-0): si comincia!

Cosa ci dicono i numeri relativi alla diretta di Legnago Salus Rimini? Facciamo un passo indietro nel mentre aspettiamo il fischio arbitrale per capire i vari pattern delle due squadre, in questo modo sapremo anche la favorita dei numeri per questa partita. Iniziamo dai padroni di casa, la peggior difesa del campionato con quasi due gol subiti ogni novanta minuti, questa crisi continua anche in attacco dove invece si registrano 0,9 reti nello stesso arco di tempo. Ma c’è una flessione verso l’alto nelle ultime tre giornate con 1,3 reti segnate.

Il Rimini invece punta molto sul possesso palla, questo considerando che in media fanno il 51% di esso ogni settimana combinato ai 400 passaggi riusciti ogni volta. In attacco però stanno comunque faticando perché nelle ultime cinque partite l’1,4 è divanttato uno striminzito 1. Questo potrebbe essere un fattore visto che i tre punti questa giornata potrebbero essere messi in discussione, andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Legnago Salus Rimini, il fischio di inizio è ormai vicino! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Legnago Salus Rimini, come seguire la partita

La diretta Legnago Salus Rimini come anche tutte le altre partite della competizione sono trasmesse per i tifosi e gli interessati che possiedono un abbonamento ai servizi di Sky Sport, in questo caso la partita sarà poi visibile sintonizzandosi ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 259) o collegandosi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Legnago Salus Rimini, romagnoli favoriti sulla carta

La diretta Legnago Salus andrà in scena alle 18.30 allo Stadio MarioSandrini per la trentunesima giornata del girone B di Serie C e vedrà sfidarsi due squadre che lottano per obiettivi opposti e che durante l’annata hanno affrontato due campionati molto diversi vivendo anche qualche alto e basso, la squadra di casa soprattutto visto che durante tutta la stagione ha sempre occupato le posizioni basse della classifica, in questo momento è al 19° posto con 23 punti e si sta giocando la retrocessione diretta o tramite i playout, arriva alla sfida però da un ottimo pareggio 0-0 con la Torres.

Gli ospiti invece nonostante qualche alto e basso durante la stagione sono abbastanza sicuri del loro posto nei playoff di fine anno che potrebbe permettergli di lottare per la promozione in Serie B, ora si trovano al 9° posto con 40 punti ma si presentano dopo la sconfitta 0-1 con la Ternana.

Formazioni Legnago Salus Rimini, probabili ventidue in campo

Per la diretta Legnago Salus Rimini i padroni di casa e il tecnico Massimo Bagatti confermeranno il 4-3-1-2 dell’ultima partita con Perucchini tra i pali, Muteba e Ampollini come esterni bassi con Luka e Noce difensori centrali a completare il reparto, Bombagi, Diaby e Casarotti in mezzo al campo, Spalluto e Svidercoschi coppia d’attacco supportati da Franzolini. Gli ospiti invece si dovrebbero schierare con un 3-5-2 scelto dal mister Antonio Busce con Vitali in porta, Lepri, De Vitis e Bellodi i tre difensori centrali, Piccoli e Longobardi sulle fasce con Fiorini, Malagrida e Garetto a completare il centrocampo, Cioffi e Parigi unici due riferimenti offensivi.

Legnago Salus Rimini, quote e possibile esito finale

La diretta Legnago Salus Rimini è una sfida che non dovrebbe regalare troppe sorprese e che dovrebbe terminare con la squadra sulla carta favorita che si porta a casa i 3 punti dopo i 90 minuti, a trionfare infatti dovrebbero essere gli ospiti per via del migliore posizionamento in classifica e della costanza nelle prestazioni e nei risultati dimostrata durante tutto il corso della stagione, cosa non riuscita alla squadra di casa.

Anche bet365 è d’accordo con il pronostico e infatti alla quota della vittoria del Rimini assegna un valore basso di 1.95, mentre alla vittoria del Legnago Salus la quota dal valore più alto di 3.40 non lontano però dal pareggio quotato a 3.20.