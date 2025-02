Diretta Legnago Salus Ternana, presentazione delle squadre

La diretta Legnago Salus Ternana sarà valida per la venticinquesima giornata del girone B di Serie C e vede scontrarsi due squadre che hanno vissuto e stanno vivendo due stagioni opposte l’una dall’altra e che stanno attraversando momenti di forma molto diverse, gli ospiti sono una delle squadre migliori della competizione, occupano il secondo posto con 48 punti e vogliono avvicinarsi ancora di più alla vetta della classifica per tornare in Serie B senza dover passare dai playoff. I padroni di casa invece sono al ventesimo e ultimo posto con soli 15 punti, stanno cercando di raggiungere almeno i playout che gli permetterebbe di non essere retrocessi direttamente, la Ternana ha vinto 2-1 nell’ultima uscita stagionale contro la Vis Pesaro, il Legnago Salus invece è riuscita a strappare un pareggio 1-1 contro il Sestri levante in dieci uomini.

Diretta Legnago Salus Ternana, dove vederla in streaming video e in tv

Per seguire la diretta Legnago Salus Ternana delle ore 15.00 sarà necessario che i tifosi e gli appassionati abbiano sottoscritto un abbonamento ai servizi di Sky Sport, potranno poi sintonizzarsi sui canali Sky Sport (canale 253) o Sky Sport Calcio, o collegarsi alle piattaforme di streaming di SkyGo e NowTv.

Legnago Salus Ternana, le probabili formazioni

Per la difficile diretta Legnago Salus Ternana dello Stadio Mario Sandrini la squadra di Matteo Contini dovrebbe scendere in campo con il suo solito 4-3-1-2 con Perucchini tra i pali, Tanto e Zanetti gli esterni bassi e Ampollini e Noce i difensori centrali a completare il reparto, Franzolini, Diaby e Leoncini in mezzo al campo, Bombagi sulla trequarti in supporto di Ricci e Svidercoschi. Gli ospiti invece dovrebbero rispondere secondo il 3-4-2-1 di Ignazio Abate con Vanucchi in porta, Loiacono, Capuano e Tito il trio di difesa, Martella e Casasola sulle fasce con Aloi e de Boer a completare il centrocampo, Cianci unica punta con alle spalle Cicerelli e Corradini..

Quote Legnago Salus Ternana, pronostico finale

La diretta Legnago Salus Ternana è una gara con un netto favorito per la vittoria finale con gli ospiti che dovrebbero riuscire a portare a casa i 3 punti senza troppe difficoltà, per via della loro posizione in classifica migliore e una serie di 8 partite a punteggio conclusa due giornate fa. La partita potrebbe poi finire anche con una goleada degli ospiti che sono la squadra con il miglior attacco con 46 gol segnati in stagione a cui abbina una delle migliori difese del campionato con soli 14 gol concessi, e sfidano la squadra con il peggior attacco, 17 gol segnati, e peggior difesa, 46 gol subiti, della stagione. 1,35 è la quotazione secondo Snai del segno 2, favorito in modo nettissimo.