Diretta Legnago Salus Trento/ Streaming video tv: ospiti per il riscatto! (Serie C)

DIRETTA LEGNAGO SALUS TRENTO: PARTITA DELICATA!

Legnago Salus Trento si gioca in diretta dal Mario Sandrini, alle ore 17:30 di domenica 24 ottobre: la partita è valida per la 11^ giornata nel girone A di Serie C 2021-2022, e segue un turno infrasettimanale nel quale entrambe le squadre hanno perso. Il Legnago Salus lo ha fatto in casa contro la Pro Patria, dopo la manita incassata a Salò: terzultimo in classifica, non è ancora riuscito a elevare il suo rendimento e ha bisogno di tornare a vincere per riprendere una marcia che al momento non raggiunge il punto a partita.

Due sconfitte consecutive anche per il Trento, che però ha giocato contro Padova e Feralpisalò: la matricola tutto sommato sta facendo bene e infatti si trova in zona playoff, chiaramente quella di oggi sarebbe una bella occasione da sfruttare per un’ulteriore salto di qualità. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Legnago Salus Trento; mentre aspettiamo che la partita prenda il via proviamo a capire in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul campo, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LEGNAGO SALUS TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Trento non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sui canali della nostra televisione, e dunque possiamo parlare della consueta alternativa. La Serie C infatti è integralmente su Eleven Sports, il portale che ormai da anni si occupa della terza divisione: la visione del match sarà in diretta streaming video, potrete scegliere se abbonarvi al servizio per l’intera stagione oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, altra opzione possibile.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS TRENTO

Giovanni Colella si affida al 4-3-3 per Legnago Salus Trento: con la squalifica di Stefanelli saranno sempre Milani e Bondioli ad agire al centro della difesa, con Ambrosini e Pitzalis sugli esterni e il portiere che sarà invece Gasparini. Salvi, Antonelli e Yabré compongono la mediana, con il possibile inserimento di Calamai; nel reparto offensivo cercano spazio Lazarevic e Juanito Gomez, che potrebbero tornare titolari sugli esterni con Sgarbi prima punta, occhio poi anche a Contini come centravanti.

Il Trento di Carmine Parlato si dispone invece con il rombo di centrocampo: Gabriel Nunes vertice basso, Belcastro trequartista con due attaccanti che dovrebbero essere Pasquato e Chinellato, ancora favoriti su Pattarello e Vianni (con Vincenzo Ferrara che potrebbe cambiare lo spartito tattico). A centrocampo ci provano Izzillo e Scorza, pronti a modificare la linea prendendo il posto di Ruffo Luci e Caporali; in difesa Trainotti e Carini davanti a Mattia Chiesa, con Matteo Dionisi e Simonti che giocheranno in qualità di terzini.



