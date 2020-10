Diretta/ Legnago Salus Triestina (Serie C) streaming video: padroni di casa imbattuti

DIRETTA LEGNAGO SALUS TRIESTINA: PADRONI DI CASA VERA NOVITÀ!

Legnago Salus Triestina, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 15.00, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone B, presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago. Assieme al Matelica, il Legnago Salus rappresenta una novità importante del torneo, imbattuto nelle prime tre giornate dopo essere tornato in terza serie, da dove mancava addirittura dal 1948. Due pareggi esterni contro Vis Pesaro e Virtus Verona e una vittoria tra le mura amiche contro il Ravenna, questa la partenza dei veronesi che ora affronteranno una Triestina che alla prima giornata si è fatta sorprendere da un’altra matricola, il Matelica. Nonostante questo per gli alabardati è arrivata immediatamente una reazione veemente: prima il successo sul campo del Cesena, poi la prima vittoria allo stadio Nereo Rocco nel turno infrasettimanale, successo di misura contro il Modena firmato da una rete di Gomez in apertura di ripresa.

DIRETTA LEGNAGO SALUS TRIESTINA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Legnago Salus Triestina, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS TRIESTINA

Le probabili formazioni del match del girone B di Serie C tra Legnago Salus e Triestina. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Massimo Bagatti con un 4-3-1-2: Pizzignacco; Zanoli, Bondioli, Perna, Ricciardi; Bulevardi, Yabre, Antonelli; Giacobbe; Grandolfo, Rolfini. Gli ospiti guidati in panchina da Carmine Gautieri affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-3 come modulo di partenza: Offredi; Rapisarda, Tartaglia, Ligi, Brivio; Rizzo, Lodi, Giorico; Sarno, Gomez, Petrella.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Legnago Salus Triestina grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 3,30, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,10, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2,20 la posta scommessa.



