DIRETTA/ Legnago Salus Virtus Verona (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (17 settembre 2023)

DIRETTA LEGNAGO SALUS VICENZA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Legnago Salus Virtus Verona presenta in campo l’assoluta sorpresa di questo inizio di stagione. Stiamo parlando ovviamente del Virtus Verona, unica squadra in possesso di sei punti in campionato. Ospiti rossoblù che arrivano al match contro il Legnago grazie ai due successi ottenuti contro Atalanta U23 e Alessandria. Le due partite sono terminate rispettivamente con i risultati di 2-3 e 2-1. Da segnalare in queste due partite le prestazioni di Casarotto, autore di una pregevole doppietta contro la neonata formazione lombarda. Contro l’Alessandria, invece, reti firmate da Faedo e Cabianca che hanno portato i tre punti In Veneto.

Continua quindi l’ottimo momento di forma della formazione rossoblù che ha vinto un’amichevole precampionato contro il ben più gettonato Palermo. Per il Virtus Verona, miglior attacco del campionato alla pari di Vicenza, Pro Vercelli, Pergolettese e Pro Sesto. Ha iniziato molto bene anche il Legnago, con una grandissima vittoria contro l’Arzignano con il risultato di 4-0. A segno anche l’ultimo arrivato dalla Triestina Jerry Mbakogu. L’ex attaccante del Padova ha timbrato subito il cartellino in appena 21 minuti di match giocati. Seconda uscita di campionato, che però, ha visto il Legnago uscire sconfitto dal campo del Padova con il risultato di 2-0. Le statistiche del Legnago sono di quattro gol realizzati e due subiti. (Marco Genduso)

LEGNAGO SALUS VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Legnago Salus Virtus Verona sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Legnago Salus Virtus Verona in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LEGNAGO SALUS VICENZA: OSPITI FAVORITI!

Legnago Salus Virtus Verona, in diretta domenica 17 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. Derby veronese tra due formazioni che sono esponenti del territorio scaligero. La Virtus Verona si presenta all’appuntamento in testa alla classifica e con la possibilità di restare a punteggio pieno, dopo le vittorie in trasferta con l’Atalanta U23 e in casa contro l’Alessandria.

Il Legnago Salus è partito alla grande con un poker all’Arzignano ma è stato costretto a frenare, perdendo sul campo del Padova alla seconda giornata, con la formazione allenata da Donati che punta comunque alla salvezza come primissimo obiettivo. Gli ultimi due derby di campionato disputati tra Legnago Salus e Virtus Verona sono terminati entrambi in parità e sempre con il punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Virtus Verona, match che andrà in scena allo stadio Mario Sandrini di Legnago. Per il Legnago Salus, Massimo Donati schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Fortin; Pelagatti, Martic, Noce; Muteba, Viero, Casarotti, Mazzali; Van Ransbeeck, Svidercoschi, Rocco. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Sibi; Faedo, Mazzolo, Cabianca; Daffara, Zarpellon, Metlika, Demirovic; Danti; Casarotto, Gomez.

LEGNAGO SALUS VIRTUS VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Legnago Salus Virtus Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Legnago Salus con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











