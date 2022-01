Diretta/ Legnago Salus Virtus Verona streaming video tv: derby scaligero (Serie C)

DIRETTA LEGNAGO SALUS VIRTUS VERONA: DERBY INCERTO!

Legnago Salus Virtus Verona, in diretta domenica 23 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. Va di nuovo in scena il piccolo derby scaligero, la Virtus Verona affronta un’altra formazione dell’hinterland della città della Scala, il Legnago alla sua seconda stagione tra i professionisti. Legnago che ha però perso gli ultimi due match, in casa contro la Juventus U23 e in trasferta a Mantova, chiudendo amaramente il suo 2021.

La Virtus Verona è invece scesa in campo per l’ultima volta il 18 dicembre scorso nello 0-0 contro il Padova, un altro tassello nella rincorsa verso la zona play off, dopo che la Virtus era apparsa in difficoltà nella fase iniziale dell’annata. Nel match d’andata pareggio per 1-1 tra le due squadre allo stadio Gavagnin-Nocini, la Virtus Verona ha vinto di misura, 0-1, l’ultimo match disputato in casa del Legnago il 3 febbraio 2021.

DIRETTA LEGNAGO SALUS VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Virtus Verona non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Virtus Verona, match che andrà in scena allo stadio Mario Sandrini di Legnago. Per il Legnago Salus, Giovanni Colella schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Enzo; Ricciardi, Gasparetto, Bondioli, Rossi; Giacobbe, Yabrè, Salvi; Gomez, Sgarbi, Contini. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Giacomel; Daffara, Cella, Pellacani; Amadio, Metlika, Hallfredsson, Lonardi, Zugaro; Pittarello, Danti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Legnago Salus Virtus Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Legnago Salus con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Virtus Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



