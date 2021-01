Diretta Legnago Salus Vis Pesaro/ Streaming video tv: per la salvezza (Serie C)

DIRETTA LEGNAGO SALUS VIS PESARO: SCONTRO TESO…

Legnago Salus Vis Pesaro, diretta dall’arbitro Michele Di Cairano della sezione Aia di Ariano Irpino, si gioca oggi pomeriggio, domenica 24 gennaio 2021, alle ore 15.00 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago (Verona) per la ventesima giornata del girone B di Serie C, primo turno del girone d’andata. Possiamo presentare la diretta di Legnago Salus Vis Pesaro come una partita già molto delicata in ottica salvezza, anche se manca ancora esattamente metà campionato: veneti e marchigiani tuttavia sono appaiati a quota 18 punti in classifica e ciò significa che il loro orizzonte sembra essere solo la lotta salvezza, possibilmente senza passare dai playout. La scorsa giornata ha riservato solo amarezze, perché la Legnago Salus ha perso sul campo della Fermana mentre la Vis Pesaro si è dovuta inchinare al Sudtirol, oggi però arriva lo scontro diretto e di conseguenza la posta in palio si annuncia fondamentale: chi avrà la meglio?

DIRETTA LEGNAGO SALUS VIS PESARO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Legnago Salus Vis Pesaro non sarà garantita, tuttavia possiamo ricordare che tutte le partite del campionato di Serie C sono visibili grazie alla diretta streaming video che Eleven Sports offre tramite abbonamento alla piattaforma che detiene i diritti della terza serie oppure anche acquistando il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS VIS PESARO

Proviamo adesso a presentare le probabili formazioni di Legnago Salus Vis Pesaro, avendo le scelte della scorsa giornata come punto di riferimento. Si potrebbe quindi disegnare un 4-3-1-2 per la Legnago Salus, che aveva visto titolari Pizzignacco in porta; i quattro difensori Zanoli, Bondioli, Perna e Ricciardi; a centrocampo invece c’era stato il terzetto composto da Bulevardi, Giacobbe e Antonelli, infine in attacco il trequartista Morselli alle spalle delle punte Luppi e Rolfini. Per la Vis Pesaro invece possiamo ricordare il 4-4-2 con Ndiaye in porta; davanti a lui retroguardia a quattro formata da Nava, Di Sabatino, Brignani e Giraudo; a centrocampo invece erano stati titolari Tessiore, Gelonese, Di Paola e Benedetti, infine Marchi e Gucci avevano formato il tandem d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Legnago Salus Vis Pesaro in base alle quote dell’agenzia Snai. Leggermente favoriti i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,15 volte la posta in palio in caso di segno 2 per la vittoria della Vis Pesaro.



