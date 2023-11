Diretta/ Legnago Vicenza (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (Serie C, 18 novembre 2023)

DIRETTA LEGNAGO VICENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

la diretta della sfida che pone di fronte Legnago Vicenza sta per iniziare. Le due formazioni si trovano rispettivamente al quattordicesimo e settimo posto in classifica, separate da ben 7 punti l’una dall’altra. Biancoblù che hanno raccolto 15 punti in campionato contro i 22 del Vicenza con 17 gol realizzati e altrettanti quelli subiti. In tema marcatori da segnalare la presenza di Rocco che ha già colpito in 5 occasioni prima di quest’oggi. Il gol manca da due partite, sfida persa con la Pergolettese con il risultato di 3-2. Per l’attaccante 4 gol su 5 sono arrivati in trasferta, solo uno, invece, in casa.

Vicenza che ha raccolto 22 punti in questo campionato con 18 gol realizzati e 10 subiti. La formazione biancorossa risulta essere la terza migliore Sotto solamente al Padova e Triestina che ne hanno subiti rispettivamente 7 e 9. Il miglior marcatore risulta essere Franco Ferrari con 4 gol all’attivo con la rete che manca dal 30 settembre nella sfida giocata contro l’Atalanta U23. (Marco Genduso)

LEGNAGO VICENZA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Legnago Vicenza sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW. Anche la diretta streaming Legnago Vicenza sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

TESTA A TESTA

Verso la diretta di Legnago Vicenza, ecco tre vittorie consecutive (di cui una in Coppa Italia) per il Vicenza, due pareggi e tre sconfitte per il Legnago Salus: il pronostico, in questo momento, non è dei più favorevoli per i padroni di casa. Del resto, per i biancazzurri si tratta delle prime gare dopo il ritorno tra i professionisti. In epoca recente, le due compagini hanno comunque avuto modo di incontrarsi: si parla del lontano 2020, precisamente a settembre, durante un match delle Amichevoli per Club.

In quella partita, ad avere la meglio è stato il Vicenza, con una vittoria di misura di 4-3: chi c’era, si ricorderà che la gara fu aperta dal gol di Ricciardi per il Legnago, a cui risposero immediatamente i padroni di casa, che dopo la prima frazione di gioco erano già in vantaggio per 2-1. Tornando al presente e parlando, invece, delle rose delle due squadre, troviamo il nome di Daniele Rocco, che in queste tredici giornate ha collezionato ben cinque reti. Restando sempre in tema di goleador, dall’altra parte del campo, a giocarsela a suon di gol, troviamo il duo Ferrari-Scarsella, i quali si dividono rispettivamente quattro e tre marcature da inizio anno. (Rossana Briga)

BIANCOAZZURRI IN CASA

La diretta Legnago Vicenza, in programma sabato 18 novembre alle ore 14:00, vede sfidarsi di due squadre distanti tra loro di ben 7 punti dopo 13 giornate. I padroni di casa non vincono da più di un mese, esattamente dal 4-0 inflitto al Fiorenzuola il 13 ottobre. Da quel giorno in poi solo delusioni per il Legnago con le sconfitte contro Atalanta U23, Triestina e Pergolettese più i pareggi contro Pro Vercelli e Lumezzane. Eppure dopo sei giornate i punti in classifica erano 10, un inizio molto positivo che però non ha avuto continuità dato che nelle restanti sette gare sono arrivati solamente 5 punti.

Il Vicenza vive sicuramente una posizione di classifica più privilegiata, frutto anche dei sei punti conquistati nelle ultime due uscite contro Arzignano e Pro Patria. In mezzo a queste sfide di campionato c’è stato spazio anche per il successo in Coppa Italia Serie C, sempre contro la Pro Patria anche se stavolta ci sono voluti i tempi supplementari per sancire il passaggio del turno: le reti di De Col, Rolfini e Tronchin, quest’ultimo autore del definitivo 3-2 ai supplementari, sono valsi gli ottavi di finale contro la Triestina.

LEGNAGO VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Legnago Vicenza vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-4-1-2. In porta Fortin, difesa composta da Motoc, Sbampato e Noce. Larghi agiranno Travaglini e Zanandrea con Viero e Diaby centrali. Franzolini trequartista alle spalle di Rocco e Tabue.

Modulo simile per il Vicenza che si schiera col 3-5-2. Confente tra i pali, retroguardia formata da De Col, Laezza e Sandon. A centrocampo si schiereranno Talarico, Scarsella, Ronaldo, Tronchin e Costa a completare il reparto. Duo offensivo Pellegrini e Della Morte.

LEGNAGO VICENZA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Legnago Vicenza danno favorita la squadra ospite a 1.90. Sempre secondo bwin, l’1 vale 3.70 mentre il pareggio un po’ di meno ovvero 3.10. L’Over 2.5 lo troviamo a 2.10 contro l’1.63 dell’Under, differenza anche tra Gol e No Gol rispettivamente a 1.93 e 1.75.











