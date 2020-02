Diretta Leicester Chelsea/ Streaming video tv: big match in vetta alla classifica

Leicester Chelsea, in diretta da King Power Stadium di Leicester sabato 1 febbraio 2020 alle ore 13.30, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata della Premier League inglese. Dopo 2 sconfitte consecutive le Foxes sono tornate alla vittoria in campionato con un perentorio 4-1 interno al West Ham. Risultato importante che ha consolidato il terzo posto della squadra di Rodgers, ora a +8 proprio sul Chelsea quarto e a +14 sul Manchester United quinto. La seconda partecipazione in Champions League della storia del Leicester, dopo quella scaturita dalla conquista dell’incredibile titolo inglese, sembra in tasca. Il Chelsea resta invece a +6 dal quinto posto nonostante un solo punto conquistato nelle ultime 2 partite contro Newcastle e Arsenal. Soprattutto la mancata vittoria nel North London derby, contro i Gunners in 10 e a lungo in svantaggio, è stata una delusione ma il Chelsea resta in zona Champions. All’andata i Blues hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Leicester vincendo il 9 settembre 2017 l’ultimo precedente al King Power Stadium. Le Foxes non battono i londinesi tra le mura amiche dal 2-1 del 14 dicembre 2015.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Leicester Chelsea non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 201 di Sky, ovvero Sky Sport Uno. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo, con la pay tv satellitare che trasmette tutta la Bundesliga in esclusiva per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER CHELSEA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Leicester Chelsea, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 13.30 presso il King Power Stadium di Leicester, sfida valevole per la venticinquesima giornata della Premier League inglese. Il Leicester allenato da Rodgers dovrebbe scegliere il 4-1-4-1 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwel; Ndidi; Ayoze, Maddison, Tielemans, Barnes; Vardy. Il Chelsea guidato in panchina da Lampard sarà chiamato a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Kepa; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Kanté, Jorginho, Kovacic; Hudson-Odoi, Abraham, Willian.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Leicester e Chelsea, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 2.60, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.50 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 2.55. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.65 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA