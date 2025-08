Diretta Leicester Fiorentina streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per l’amichevole dei viola (oggi domenica 3 agosto 2025)

DIRETTA LEICESTER FIORENTINA: PRIMA AMICHEVOLE IN INGHILTERRA

Dopo le prime sfide tutte toscane, la Viola è volata in Inghilterra per una tournée di lusso che si apre con la diretta Leicester Fiorentina oggi, domenica 3 agosto 2025, naturalmente presso il King Power Stadium della squadra che fu di Claudio Ranieri, con fischio d’inizio alle ore 16.00 italiane del pomeriggio.

In realtà per il Leicester è un’estate calcisticamente dolorosa, dal momento che le Foxes sono reduci dal diciottesimo posto nell’ultima Premier League, che ha comportato per i campioni d’Inghilterra 2016 la retrocessione in Championship, la Serie B del calcio inglese, che comunque sappiamo essere un torneo di ottimo livello.

La Fiorentina invece ha iniziato un nuovo ciclo sotto la cura di Stefano Pioli: per il momento il bilancio dell’estate 2025 è di tre vittorie in altrettante amichevoli disputate, andando in crescendo dal primo match casalingo contro la Primavera per poi vivere altri due derby toscani, il primo dei quali vinto 3-0 contro il Grosseto.

In seguito è arrivata anche la vittoria per 2-0 contro la Carrarese, avversaria di Serie B e quindi di livello già piuttosto interessante. Adesso però si fa sempre più sul serio, anche pensando che nei prossimi giorni le avversarie si chiameranno Nottingham Forest e Manchester United. Facciamo però naturalmente un passo alla volta: quale sarà il verdetto della diretta Leicester Fiorentina?

DIRETTA LEICESTER FIORENTINA IN STREAMING VIDEO E TV

La piattaforma Dazn ci offrirà la diretta Leicester Fiorentina in tv, ancora una volta quindi ecco una bella amichevole in diretta streaming video. Attenzione però anche alla diretta sul sito ufficiale del club viola acffiorentina.com.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER FIORENTINA

È passata più di una settimana dalla precedente amichevole viola, Stefano Pioli ha voluto un periodo tutto dedicato al lavoro prima di iniziare la tournée inglese e allora le probabili formazioni per la diretta Leicester Fiorentina potrebbero offrirci qualche novità rispetto a quanto avevamo visto ormai una decina di giorni fa. Il modulo comunque potrebbe oscillare fra un 4-3-3 e un 3-4-2-1, per quanto visto finora.

A livello indicativo, ricordiamo che nel derby toscano aveva giocato in porta De Gea, protetto dai tre difensori Comuzzo, Pablo Marí e Ranieri; a centrocampo da destra a sinistra un quartetto con Dodo, Fagioli, Richardson e Gosens; il reparto offensivo della Fiorentina infine ci aveva offerto Ndour e Fazzini sulla trequarti alle spalle di Kean, il bomber che però è sempre al centro di tante ipotesi di calciomercato.