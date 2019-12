Diretta Leicester Liverpool/ Streaming video tv: ecco i Reds campioni del mondo

Leicester Liverpool è la partita in programma oggi, giovedì 26 dicembre 2019, valida per la diciannovesima giornata della Premier League 2019-2020, il massimo campionato calcistico inglese, con fischio d’inizio alle ore 21:00 presso il King Power Stadium, noto anche come Leicester City Stadium. È la sfida fra le prime due della classe, separate tuttavia da un divario di 10 punti (13 virtuali, considerando che il Liverpool dovrà recuperare un incontro), ma accomunate dallo stesso numero di marcature incassate (14) e da un quoziente reti del tutto simile (+28 per i Reds, +27 per le Foxes). I padroni di casa giungono al confronto dopo due gare “sbagliate”: quella casalinga contro il Norwich, terminata in parità (1-1), e il ko di Manchester contro i Citizens di Guardiola (3-1). Morale alle stelle, invece, tra le fila degli ospiti (e non potrebbe essere altrimenti): nel fine settimana per Firmino e compagni è arrivato il titolo di campioni del mondo nella finale vinta contro il Flamengo di Diego e Gabigol e la Premier League sembra essere saldamente nelle loro mani. Klopp, però, sarà perentorio: banditi cali di tensione e distrazioni natalizie.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IN DIRETTA LEICESTER LIVERPOOL

Per seguire in diretta tv Leicester Liverpool giovedì 26 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro. La trasmissione della partita sarà garantita da Sky Sport, come del resto accade di consueto per le gare di Premier League. La visione dell’incontro, dunque, sarà riservata agli abbonati, che potranno scegliere se gustarsi il match comodamente sul proprio televisore o se, in alternativa, beneficiare della diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, fruibile attraverso pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER LIVERPOOL

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Leicester Liverpool, duello d’alta classifica con le due potenze della Premier League pronte a ingaggiare un duello senza esclusione di colpi nel cosiddetto “Boxing Day”, tradizione ampiamente consolidata nel mondo del pallone d’Oltremanica. Partendo proprio dalle Foxes, il modulo prescelto dovrebbe essere ancora una volta il 4-1-4-1, con Schmeichel fra i pali e, a ridosso della linea dei 16 metri, il quartetto difensivo formato da Pereira, Evans, Soyuncu e Chilwell. A fare da filtro in mediana sarà Ndidi, al quale spetterà il compito di proteggere la propria retroguardia e coprire le spalle agli interni Maddison e Tielemans, abili negli inserimenti in area di rigore, e agli esterni Ayoze e Barnes. Dai piedi di questi ultimi dovranno nascere gli spioventi indirizzati all’unico terminale offensivo, il bomber Jamie Vardy. Il Liverpool risponderà con il classico 4-3-3, che prevede l’impiego di Alisson in porta e di Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson nel pacchetto arretrato. A centrocampo Milner, Fabinho e Wijnaldum agiranno in interdizione e agevoleranno i contropiede armati dal tridente dei Reds, interpretato da Salah, Mané e Origi.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico favorevole al Liverpool, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 2 è infatti quotato a 2,00, mentre il segno 1 a 3,50. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, tuttavia, rappresenta l’opzione più remunerativa: paga 3,65 volte l’importo scommesso. Prevista pioggia di reti, come testimoniano Under e Over 2.5, le cui quote sono rispettivamente pari a 2,15 e 1,65.



