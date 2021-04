Diretta/ Leicester Manchester City (Premier League) streaming video tv: big match!

DIRETTA LEICESTER MANCHESTER CITY: GRANDE SCONTRO IN PREMIER!

Leicester Manchester City, in diretta sabato 3 aprile 2021 alle ore 18.30 presso il King Power Stadium di Leicester, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno della Premier League inglese. Vero e proprio big match considerando che il Leicester ospita il City, che sta dominando il campionato inglese, da terzo in classifica e a una sola lunghezza di distanza dal Manchester United secondo. La squadra allenata da Brendan Rodgers è arrivata alla sosta dopo 2 vittorie consecutive e ha distanziato di 7 punti il West Ham quinto il classifica, ponendo dunque un’ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League, che andrà però blindata in questo rush finale in campionato.

Diretta/ Leicester Manchester United (risultato finale 3-1): Foxes in semifinale!

Il Manchester City, pur con una partita finora disputata in più, vanta 14 punti di vantaggio sui cugini dello United secondi e 15 sullo stesso Leicester: per gli uomini di Pep Guardiola la conquista del titolo non è più in discussione, piuttosto i Citizens saranno chiamati a bilanciare gli impegni di campionato con la rincorsa alla Champions League che resta il grande obiettivo della proprietà araba del club e che vedrà il City impegnato nei quarti di finale della massima competizione europea contro il Borussia Dortmund.

DIRETTA/ Everton Manchester City (risultato finale 0-2) video: la chiude De Bruyne

DIRETTA LEICESTER MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Leicester Manchester City sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per i principali match della Premier League inglese. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni della sfida tra Leicester e Manchester City presso il King Power Stadium. I padroni di casa allenati da Brendan Rodgers scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Schmeichel; Soyuncu, Evans, Fofana; Albrighton, Tielemans, Ndidi, Praet, Castagne; Vardy, Iheanacho. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Pep Guardiola con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodrigo, Gundogan; Mahrez, Jesus, Sterling.

DIRETTA/ Arsenal Tottenham (risultato finale 2-1) streaming: la decide Lacazette

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Leicester e Manchester City, le quote del bookmaker Snai fissano a 5.60 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 4.20 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 1.55 volte la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA