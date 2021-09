Diretta/ Leicester Manchester City (Premier), streaming video tv: per fare il salto

DIRETTA LEICESTER MANCHESTER CITY: SPETTACOLO!

Leicester Manchester City, in diretta sabato 11 settembre 2021 alle ore 16.00 presso il King Power Stadium di Leicester, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata della Premier League inglese. Altro scontro tra potenziali grandi del campionato che dovranno però sfruttare l’occasione per trovare quel salto in avanti che non è arrivato nelle prime tre giornate. I campioni d’Inghilterra in carica, il Manchester City di Guardiola, pagano la sconfitta all’esordio contro il Tottenham, pur avendo realizzato 10 gol nelle due successive sfide contro Norwich e Arsenal. Il Leicester ha incassato un poker contro il West Ham nel mezzo delle due vittorie contro Wolverhampton e Norwich.

Va detto che le due squadre si sono già affrontate lo scorso 7 agosto per il Community Shield, la Supercoppa d’Inghilterra che ha visto trionfare la squadra allenata da Brendan Rodgers grazie a un gol di Iheanacho a un solo minuto dal novantesimo. Non è sicuramente un momento felice per le finali per Pep Guardiola che nello scorso maggio ha perso la grande occasione della prima finale di Champions League disputata dal Manchester City. L’ultimo precedente in campionato ha invece sorriso ai Citizens, 0-2 lo scorso 3 aprile con reti messe a segno da Mendy e Gabriel Jesus.

DIRETTA LEICESTER MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Leicester Manchester City sarà affidata alla televisione satellitare, che anche per questa stagione ha i diritti per trasmettere le partite di Premier League. Per la precisione la sfida sarà trasmessa sul canale numero 203, Sky Sport Football. naturalmente la visione di questo match del campionato inglese è riservata agli abbonati al servizio, che in assenza di un televisore potranno utilizzare la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni di Leicester Manchester City, match che andrà in scena al King Power Stadium di Leicester. Per il Leicester, Brendan Rodgers schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Schmeichel; Ricardo, Ndidi, Soyuncu, Bertrand; Tielemans, Amartey, Maddison; Perez, Vardy, Barnes. Risponderà il Manchester City allenato da Pep Guardiola con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ederson, Walker, Alves, Dias, Laporte, Cancelo, Bernardo Silva, Rodri, Gündogan, Gabriel Jesus, Grealish.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al King Power Stadium di Leicester, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Leicester con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Manchester City, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.

