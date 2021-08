Diretta/ Leicester Manchester City streaming video: primo titolo (Community Shield)

DIRETTA LEICESTER MANCHESTER CITY: GRANDE SFIDA!

Leicester Manchester City in diretta sabato 7 agosto 2021 alle ore 18.15 presso il Wembley Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per l’assegnazione del Community Shield, ovvero la Supercoppa d’Inghilterra tra la formazione vincitrice della FA Cup, ovvero il Leicester, e i campioni della Premier League, il Manchester City. I Citizens sono favoriti anche in questa stagione, oltre a confermarsi sul trono nazionale Pep Guardiola proverà a rilanciare l’assalto a quella Champions League solo sfiorata nella passata stagione, con la finalissima vinta dal Chelsea.

L’arrivo di Grealish dall’Aston Villa per una cifra record sul mercato conferma le ambizioni del City, il Leicester invece riparte dopo aver mancato la qualificazione in Champions League per due volte consecutive all’ultima giornata. Le Volpi hanno però rotto nella scorsa stagione il tabù della Coppa d’Inghilterra, compiendo un’altra grande impresa dopo quella del titolo inglese del 2016: l’ambizione per gli uomini di Rodgers resta quella del piazzamento tra le prime quattro della Premier League, come detto sfumato d’un soffio nelle ultime stagioni.

DIRETTA LEICESTER MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Leicester Manchester City, gli appassionati potranno però vedere il match in diretta streaming video per questa partita amichevole, se saranno in possesso di un abbonamento a DAZN, che trasmetterà in esclusiva sulla sua piattaforma la partita per tutti coloro che si collegheranno tramite dispositivi come smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni di Leicester Manchester City, match che andrà in scena al Wembley Stadium di Londra. Per il Leicester, Brendan Rodgers schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Schmeichel; Soyuncu, Evans, Ndidi; Castagne, Tielemans, Soumaré, Barnes; Maddison; Vardy, Daka. Risponderà il Manchester City allenato da Pep Guardiola con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Mahrez, Ferran Torres, Sterling.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Wembley Stadium di Londra, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Leicester con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a uno quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Manchester City, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.



