Diretta/ Leicester PSV Eindhoven streaming video tv: big match (Conference)

DIRETTA LEICESTER PSV EINDHOVEN: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Leicester PSV Eindhoven, in diretta giovedì 7 aprile 2022 alle ore 21.00 presso il King Power Stadium di Leicester sarà una sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Conference League. Big match tra due squadre che possono puntare al bersaglio grosso in questa prima edizione della nuova competizione UEFA: il Leicester nella Premier League inglese non sta brillando restando a metà classifica anche dopo l’ultimo pari in casa del Manchester United e potrebbe trovare sul fronte europeo la svolta stagionale.

Il PSV Eindhoven ha pareggiato con un pirotecnico 3-3 in casa del Twente nell’Eredivisie olandese e continua ad inseguire l’Ajax capolista, che ha di nuovo però allungato a 4 punti di distanza. Negli ottavi di finale 4 gol all’andata e al ritorno per il PSV Eindhoven nel match contro il Copenaghen, subendone altrettanti all’andata ma blindando la difesa al ritorno. Il Leicester ha avuto la meglio in una combattuta doppia sfida contro i francesi del Rennes.

DIRETTA LEICESTER PSV EINDHOVEN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Leicester PSV Eindhoven è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER PSV EINDHOVEN

Le probabili formazioni della diretta Leicester PSV Eindhoven, match che andrà in scena al King Power Stadium di Leicester. Per il Leicester, Brendan Rodgers schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Schmeichel, Justin, Fofana, Evans, Castagne, Tielemans, Mendy, Maddison, Dewsbury-Hall, Barnes, Iheanacho. Risponderà il PSV Eindhoven allenato da Roger Schmidt con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Drommel, Junior, Teze, Boscagli, Max, Gutierrez, Sangaré, Doan, Götze, Veerman, Zahavi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Leicester PSV Eindhoven, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Leicester con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del PSV Eindhoven, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3-15.











