Diretta/ Leicester Randers streaming video tv: Foxies all’assalto (Conference League)

DIRETTA LEICESTER RANDERS: RISULTATO SCONTATO…

Leicester Randers, in diretta giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso il King Power Stadium di Leicester sarà una sfida valevole per i play off di Conference League. Foxies all’assalto dopo la retrocessione dall’Europa League che ha sicuramente deluso le aspettative che c’erano attorno alla squadra di Brendan Rodgers, che al momento è in ritardo anche in campionato, lontana dai posti Champions per i quali ha combattuto nelle ultime stagioni.

Diretta/ Leicester Liverpool (risultato finale 1-0): i Reds cadono!

Dall’altra parte i danesi dei Randers hanno disputato una serie di amichevoli, essendo fermo per la pausa invernale il campionato nazionale, e sono approdati ai play off di Conference dopo il secondo posto nel girone alle spalle degli olandesi dell’AZ Alkmaar e davanti ai ceki dello Jablonec. Nel campionato danese prima della sosta i Randers hanno occupato la quarta posizione, a pari merito con l’Aalborg e a -7 dal Midtjylland capolista.

Diretta/ Manchester City Leicester (risultato finale 6-3): sigillo di Sterling!

DIRETTA LEICESTER RANDERS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Leicester Randers è su DAZN: la visione sarà garantita (agli abbonati) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER RANDERS

Le probabili formazioni della diretta Leicester Randers, match che andrà in scena al King Power Stadium di Leicester. Per il Leicester, Brendan Rodgers schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lopez, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Gueye, Guendouzi, Kamara, Gerson, Payet, Dieng, Bakambu. Risponderà il Randers allenato da Gurban Gurbanov con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Magomedaliyev, Bayramov, Medvedev, Medina, Huseynov, Garayev, Andrade, Malinowski, Ozobic, Zoubir, Wadji.

Napoli si qualifica se.../ Europa League, risultati utili: azzurri ai play off

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Leicester Randers, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Leicester con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.50, mentre l’eventuale successo del Randers, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA