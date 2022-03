Diretta/ Leicester Rennes streaming video tv: sfida tra favorite (Conference League)

Leicester Rennes, in diretta giovedì 10 marzo 2022 alle ore 21.00 presso il King Power Stadium di Leiceser sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Conference League. Sfida tra favorite nel quadro degli ottavi di Conference League: inglesi contro francesi, due formazioni che stanno risalendo la china nei rispettivi campionato dopo aver attraversato periodi non molto brillanti.

Tre vittorie consecutive per il Leicester tra Conference League e Premier League, le Foxies dopo aver eliminato il Randers hanno battuto il Burnley e il Leeds United nel campionato inglese, riagganciando la decima posizione anche se la zona Europa è ancora lontana. Il Rennes ha battuto in fila Troyes, Montpellier e Angers nella Ligue 1 agganciando il quarto posto in classifica, portandosi soprattutto a -1 dal Marsiglia e dalla zona Champions.

DIRETTA LEICESTER RENNES STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Leicester Rennes è su DAZN: la visione sarà garantita (agli abbonati) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER RENNES

Le probabili formazioni della diretta Leicester Rennes, match che andrà in scena al King Power Stadium di Leicester. Per il Leicester, Brendan Rodgers schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Schmeichel, Choudhury, Amartey, Soyuncu, Thomas, Tielemans, Ndidi, Dewsbury-Hall, Albrighton, Vardy, Barnes. Risponderà il Rennes allenato da Bruno Genesio con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Gomis, Traoré, Omari, Aguerd, Meling, Bourigeaud, Martin, Santamaria, Terrier, Guirassy, Laborde.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Leicester Rennes, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Leicester con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Rennes, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



