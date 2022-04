DIRETTA/ Leicester Roma video streaming tv: la “maledizione inglese” da sfatare

DIRETTA LEICESTER ROMA: I TESTA A TESTA

Leicester Roma non ha precedenti, dunque la semifinale di Conference League rappresenta un inedito nel calcio internazionale; tuttavia, possiamo riproporre quello che dicevamo già in occasione dei quarti di finale. Ovvero, che la Roma nelle ultime cinque stagioni ha raggiunto tre semifinali europee e le ha giocate tutte contro squadre inglesi: nel 2018 in Champions League si era trattato del Liverpool che poi avrebbe perso la finale contro il Real Madrid, l’anno scorso l’avversaria era il Manchester United che, in Europa League, si sarebbe inchinato di fronte al Villarreal ai rigori.

Guardando questi dati verrebbe da dire che il Leicester ha un passo dentro la finale di Conference League ma poi sarebbe sfavorito; chiaramente si tratta di cabala, ma intanto un altro fattore che virtualmente gioca a sfavore della Roma è quello che vuole i giallorossi, per la terza volta su tre in una semifinale Uefa del terzo millennio, giocare in terra inglese la partita di andata. Contro Liverpool e Manchester United le pesanti sconfitte nel primo dei due match avevano condizionato in maniera decisiva il doppio confronto; ora vedremo cosa succederà tra poco al King Power Stadium, sperando ovviamente di poter raccontare una storia diversa dalle altre… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LEICESTER ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La visione in diretta di Leicester Roma sarà disponibile attraverso due modalità. La partita valida per le semifinali di andata di Conference League si trova infatti sia nel palinsesto di Sky Sport sia in quello di DAZN. Gli abbonati alla prima emittente non dovranno fare altro che sintonizzarsi sui canali Sky Sport Calcio (numero 201 e 202) e Sky Sport (canale 251 satellite) oppure seguire la diretta Leicester Roma in streaming sulla piattaforma Sky Go. Gli abbonati alla seconda emittente, invece, per godere dello spettacolo in televisione dovranno avere a disposizione un dispositivo connesso a Internet, come una SmartTv. In alternativa, potranno seguire l’impegno in streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

INGLESI FAVORITI?

La diretta di Leicester Roma andrà in scena giovedì 28 aprile a partire dalle ore 21.00 al King Power Stadium: occhi puntati sulla semifinale di andata di Conference League che vede coinvolta la squadra italiana. Gli uomini di José Mourinho, dopo avere eliminato il Bodo/Glimt, cercheranno di dare il tutto per tutto nel doppio confronto per approdare all’ultimo atto della competizione, ma di fronte a sé troveranno un avversario con una importante tradizione nelle coppe europee.

Entrambe le squadre, però, non sono in un momento ottimale. Gli inglesi sono riusciti a conquistare una combattuta vittoria nello scorso turno, in cui hanno eliminato il PSV. In campionato, invece, mancano il successo da tre partite e si trovano addirittura al decimo posto della classifica di Premier League. Anche gli italiani, da parte loro, non vincono da tue turni. La classifica di Serie A, però, li vede ancora in zona Europa.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER ROMA

Le probabili formazioni della diretta Leicester Roma rivelano che sulla carta gli ospiti saranno favoriti, dato che non hanno assenze con cui fare i conti. I padroni di casa, invece, dovranno rinunciare agli infortunati Bertrand, Ndidi e Soumare. In compenso ritroveranno Vardy, che si piazzerà al centro dell’attacco. Il tecnico Brendan Rodgers dovrebbe di conseguenza schierare i suoi in un 4-1-4-1 così strutturato: Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Fofana, Justin; Mendy; Lookman, Dewsbury-Hall, Tielemans, Maddison; Vardy. Gli ospiti invece ritroveranno Zaniolo e Cristante, che in occasione dell’ultima partita erano rimasti a riposo. La rosa è tutta a disposizione del tecnico José Mourinho, che dovrebbe mettere in campo un 3-4-2-1 così disegnato: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

QUOTE LEICESTER ROMA

Le quote della diretta Leicester Roma, offerte dall’agenzia di scommesse Eurobet, preannunciano che la partita di Conference League sarà piuttosto equilibrata. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova infatti a 2,25. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 3,35. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova infine a 3,05.











