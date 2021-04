Diretta Leicester Southampton/ Streaming video DAZN: Saints per l’impresa

DIRETTA LEICESTER SOUTHAMPTON: SEMIFINALE FA CUP

Leicester Southampton, in diretta dallo Stadio Wembley di Londra, è la partita in programma oggi, domenica 18 aprile 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 19.30 secondo il fuso orario italiano. Seconda semifinale per la FA Cup: con la diretta tra Leicester e Southampton di questa sera scopriremo chi sarà l’ultima finalista per la prestigiosa coppa inglese e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo.

Da una parte ecco le Foxes di Mister Rodger, che puntano alla sfida di questa sera per riscattare un paio di risultati negativi recuperati in campionato negli ultimi giorni: il Leicester nonostante qualche scivolone, rimane però terza forza della Premier league e dunque si presenta in campo oggi come squadra da battere.

Di contro ecco un Southampton pronto a fare l’impresa: la squadra di Haselhuttl ha sconvolto ogni pronostico arrivando fino a giocarsi la semifinale della FA Cup, unico obbiettivo che è rimasto ai Saints per la stagione (in Premier league è solo 14^ e anzi rischia la retrocessione). Ci attende una diretta Leicester Southampton davvero brillante, da non perdersi.

DIRETTA LEICESTER SOUTHAMPTON STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Leicester Southampton non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di FA Cup è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA LEICESTER SOUTHAMPTON: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Leicester e Southampton aspettiamoci solo i big per le probabili formazioni di questa bollente semifinale della FA Cup. Ecco che già per le foxes Rodgers punterà tutto sul 3-5-2, dove pure saranno tante le riconferme rispetto agli ultimi impegni. Ecco che questa sera non potranno mancare allora Vardy e Iheanacho (fresco di doppietta col West Ham) in attacco dal primo minuto, con in mediana pronti titolari al centro Praet, Ndidi e Tielemans: saranno l’ex Atalanta Castagne e Pereira a completare lo schieramento. Per la difesa pochi dubbi: si faranno avanti dal primo minuto Evans, Fofana e Amartey, con Schmeichel sicuro tra i pali.

Spazio al 4-4-2 per le probabili formazioni di mister Hasenhuttl, che pure per fissare l’11 del Southampton dovrà ancora fare i conti con un buon numero di assenti annunciati. Oggi in difesa allora dovrebbe essere spazio dal primo minuto per Vestrgaard e Bednarek, con Walker-Peters e Bertand pronti in corsia: Forster si collocherà tra i pali. Per il centrocampo il tecnico dovrebbe affidarsi ancora a Ward Prowse e Diallo, con Armstrong e uno tra Walcott e Djenepo sull’esterno del reparto. Ings e Redmond dovrebbero essere i titolari in attacco, ma dalla panchina Adams scalpita.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè le Foxes non siano al top della condizione, pure è a loro che va il favore del pronostico nella semifinale della FA cup. La Snai per l’1×2 del match ha fissato a 1.90 il successo del Leicester, con la vittoria del Southamptom quotata a 3.90: il pari vale 3.55.

