Diretta/ Leicester Spartak Mosca streaming video tv: girone incerto (Europa League)

DIRETTA LEICESTER SPARTAK MOSCA: INGLESI REDUCI DA UNA SCONFITTA

Leicester Spartak Mosca, in diretta giovedì 4 novembre 2021 alle ore 21.00 presso il King Power Stadium di Leicester, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Sfida chiave in un girone incerto, che vede protagonista anche il Napoli al momento appaiato a quota 4 punti al secondo posto con gli inglesi, ultimo lo Spartak con i 3 punti conquistati proprio in Italia. Gli inglesi inseguono con i partenopei il Legia a quota 6 punti, proprio grazie alla prima vittoria nella competizione ottenuta all’andata a Mosca con un pirotecnico 3-4.

Risultati Europa league, Classifiche/ Diretta gol live score: in campo, c'è il Napoli

Gli inglesi in Premier League dopo due vittorie consecutive sono tornati a frenare perdendo in casa contro l’Arsenal, al momento la squadra di Rodgers è lontana dall’Europa inseguita nelle ultime due stagioni, con la Champions sempre sfiorata. Nel campionato russo lo Spartak Mosca è reduce da un pareggio interno contro il Rostov con un 1-1 che ha mantenuto la squadra a metà classifica, lontana dallo Zenit capolista ma anche dalla coppia delle seconde composta da Lokomotiv Mosca e Sochi.

Diretta/ Monaco Psv (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA LEICESTER SPARTAK MOSCA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Leicester Spartak Mosca è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Lione Sparta Praga (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER SPARTAK MOSCA

Le probabili formazioni della diretta Leicester Spartak Mosca, match che andrà in scena al King Power Stadium di Leicester. Per il Leicester, Brendan Rodgers schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza:Schmeichel, Amartey, Evans, Söyüncü, Pereira, Tielemans, Soumaré, Castagne, Maddison, Iheanacho, Vardy. Risponderà lo Spartak Mosca allenato da Rui Vitoria con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Maksimenko, Gigot, Rasskazov, Dzhikiya, Moses, Litvinov, Zobnin, Lucas, Larsson, Bakaev, Sobolev.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al King Power Stadium di Leicester per la diretta di Leicester Spartak Mosca, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Leicester con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.50, mentre l’eventuale successo dello Spartak Mosca, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA