DIRETTA LENS TORINO/ Video streaming tv: una breve storia dell’amichevole (oggi 2 agosto 2023)

DIRETTA LENS TORINO: I TESTA A TESTA

Non ci sono precedenti ufficiali per la diretta di Lens Torino, né le due squadre si sono mai incrociate in amichevole. Sono due le partite che la squadra granata ha disputato in Francia, in contesti ufficiali: entrambe fanno riferimento alla Coppa Uefa. Negli ottavi del 1977-1978 a dire il vero eravamo in Corsica: contro il Bastia il Torino di Gigi Radice, campione d’Italia un anno e mezzo prima, aveva perso 2-1 facendosi rimontare da Claude Papi e un certo Johnny Rep il gol iniziale di Paolo Pulici, poi era caduto anche al Comunale (2-3) ed era stato eliminato.

Era andata meglio nove anni dopo, contro il Nantes: quella squadra granata era allenata sempre da Radice, e nell’andata del primo turno aveva dominato alla Beaujoire. Era finita 4-0, tutti i gol nel secondo tempo: Antonio Comi per aprire, Paolo Beruatto per raddoppiare, a chiudere la doppietta di Wim Kieft che di lì a quasi due anni sarebbe stato protagonista nella vittoria dell’Olanda agli Europei, segnando il gol che aveva permesso alla sua nazionale di eliminare l’Irlanda nel girone e prendersi la qualificazione alla semifinale. La diretta di Lens Torino vale meno di questi precedenti, ma vedremo cosa succederà in campo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LENS TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lens Torino non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: la partita amichevole di conseguenza non sarà disponibile nemmeno tramite un servizio di diretta streaming video, ma per rimanere informati sulle vicende della società granata potrete consultare le pagine ufficiali messe a disposizione dal club sui social network, in particolare suggeriamo di visitare gli account di Facebook e Twitter.

LENS TORINO: CHE AMICHEVOLE PER JURIC!

Lens Torino, partita in diretta dallo stadio Bollaert-Delesis della città francese, si gioca alle ore 19:00 di mercoledì 2 agosto: amichevole di lusso per i granata di Ivan Juric, che proseguono nella loro preparazione estiva e questa sera se la vedono con la grande rivelazione dell’ultima Ligue 1. Il Lens ha conteso a lungo la vittoria del campionato al Psg; alla fine ha chiuso staccato di un solo punto, guadagnando una fantastica qualificazione ai gironi di Champions League che ora chiaramente proverà a onorare.

Il Torino invece avrebbe potuto puntare alla Conference League – con l’esclusione della Juventus – ma tutto sommato ha fatto il suo mostrando ulteriori miglioramenti sotto la guida di Juric, adesso per i granata l’obiettivo sarà quello di provare realmente a tornare in Europa. Mentre la diretta di Lens Torino si avvicina sempre più, noi possiamo anche analizzare quelle che potrebbero essere le scelte dell’allenatore croato per l’amichevole del Bollaert-Delesis, e dunque prendiamoci del tempo per leggere nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI LENS TORINO

È sempre il 3-4-2-1 il modulo di riferimento di Juric, che dunque affronta la diretta Lens Torino con questo sistema di gioco. In porta dovrebbe andare Gemello, poi avremo una difesa idealmente comandata da Schuurs con Zima a giocarsi il posto con Buongiorno e Ricardo Rodriguez. Da capire in mezzo al campo la posizione di Samuele Ricci, fortemente cercato dalla Lazio ma ancora in maglia granata; potrebbe comunque essere il regista di centrocampo, magari con Ilic a giocare al suo fianco come ideale centrocampista di inserimento.

Bellanova gioca invece sulla corsia destra, con Vjvoda a sinistra; poi da valutare Tamèze che può agire in mezzo così come fare qualche passo avanti e venire schierato da trequartista, dove però dovrebbe vincere la concorrenza di Karamoh e Verdi (in questa amichevole ovviamente ci sarà spazio per tutti). Sanabria sarà il centravanti, aspettando che il calciomercato regali un’alternativa all’attaccante paraguaiano.











