Diretta Leonardo Fabbri getto del peso Mondiali atletica 2025 Tokyo streaming video Rai 2: orario e risultato live della finale (oggi 13 settembre)

DIRETTA LEONARDO FABBRI GETTO DEL PESO MONDIALI ATLETICA 2025 TOKYO

Subito una speranza azzurra con la diretta Leonardo Fabbri getto del peso nella prima giornata dei Mondiali atletica 2025 Tokyo oggi, sabato 13 settembre. Sarà una giornata molto lunga per gli specialisti del getto del peso, che dovranno passare dalle qualificazioni alle ore 3.55 della notte italiana per arrivare a giocarsi la finale, fissata invece quando in Italia saranno le ore 14.10 del pomeriggio.

Diretta Mondiali atletica 2025 Tokyo/ Streaming video Rai 2: programma, orario e finali (oggi 13 settembre)

Sperando quindi che non ci siano brutte sorprese notturne, Leonardo Fabbri è uno dei grandi favoriti almeno per una medaglia, anche perché negli scorsi Mondiali di Budapest 2023 il fiorentino fu secondo e medaglia d’argento, poi nel 2024 ha vinto l’oro europeo a Roma prima di subire una vera e propria beffa alle Olimpiadi in una gara condizionata dalla pioggia e molto sfortunata per Fabbri.

Mondiali atletica 2025, gli italiani in gara sabato/ Furlani, Iapichino e Jacobs speranze di medaglia

Nel suo palmares c’è anche la Diamond League vinta l’anno scorso con la misura di 22,98 metri alle finali di Bruxelles per stabilire il nuovo record italiano, quest’anno invece ha vinto la gara del getto del peso agli Europei a squadre, contribuendo al trionfo finale dell’Italia, inoltre Leonardo Fabbri detiene la miglior prestazione mondiale stagionale 2025 con la misura di 22,82 metri ai Campionati Italiani disputati a Caorle.

Tutto questo ci spiega perché abbiamo grandi attese sulla diretta Leonardo Fabbri getto del peso: vice-campione in carica, campione europeo e il migliore al mondo quest’anno, è un biglietto da visita superbo per il fiorentino classe 1997, che cercherà dunque di regalare all’Italia una grande gioia nel primo giorno della rassegna iridata a Tokyo.

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2025/ Video streaming Rai 2: Mattia Furlani oro nel lungo! (oggi 23 marzo)

LEONARDO FABBRI GETTO DEL PESO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Leonardo Fabbri getto del peso in tv in chiaro ci si potrà affidare a Rai Due, quindi con diretta streaming video per tutti tramite Rai Play. Gli abbonati potranno seguire tutto anche su Eurosport, oppure con lo streaming grazie a Discovery + e anche Dazn.

CLICCA QUI PER LEONARDO FABBRI GETTO DEL PESO RAIPLAY

DIRETTA LEONARDO FABBRI GETTO DEL PESO: GLI AVVERSARI E GLI ALTRI AZZURRI

Il campione fiorentino è la nostra grande speranza nella diretta Leonardo Fabbri getto del peso, ma è doveroso ricordare che l’Italia in questa gara schiererà ben tre atleti, perché avremo nelle qualificazioni anche Nick Ponzio e Zane Weir, con legittime speranze in particolare per l’oriundo sudafricano, che potrebbe recitare da outsider e certamente avrà come obiettivo minimo quello di raggiungere almeno la finale, come gli è riuscito agli scorsi Mondiali e nelle ultime due Olimpiadi. Quanto agli avversari, è fatale che si debba guardare soprattutto agli Stati Uniti, che vivono anzi una situazione molto particolare nel getto del peso.

Saranno presenti Josh Awotunde, Payton Otterdahl e Tripp Piperi, cioè i primi tre dei Trials, ai quali si aggiunge Ryan Crouser, che è il primatista del mondo, campione olimpico e mondiale in carica e proprio grazie all’oro di Budapest ha una wild-card, nonostante quest’anno sia stato frenato da problemi fisici ed è quindi una incognita. Non è tutto: anche Joe Kovacs è rimasto fuori dai primi tre ai Trials, l’argento olimpico e vincitore della Diamond League 2025 quindi non ci sarà ed è un’assenza pesante. Oltre agli statunitensi, nella diretta Leonardo Fabbri getto del peso citiamo ancora il neozelandese Tom Walsh e il nigeriano Enekwechi come grandi rivali dell’azzurro.