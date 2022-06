Diretta Lettonia Andorra/ Streaming video tv: match in tono “minore” (Nations League)

DIRETTA LETTONIA ANDORRA: POCHE SPERANZE PER ENTRAMBE

Lettonia Andorra viene diretta dall’arbitro polacco Tomasz Musial: siamo alla Daugava di Riga, dove alle ore 18:00 di venerdì 3 giugno si gioca per la prima giornata nella Lega D di Nations League 2022-2023. Siamo nel livello più basso di questa competizione: l’obiettivo è quello di tentare la scalata fino alla Lega C, ed è una possibilità concreta se pensiamo che le altre avversarie in questo girone sono Lichtenstein e Moldavia.

La possibilità è sicuramente più ampia per quest’ultima, ma anche la Lettonia se la può giocare; per quanto riguarda Andorra, l’eventualità sarà quella di provare a crescere ulteriormente togliendosi qualche soddisfazione, nel tentativo di centrare poi risultati migliori con il passare del tempo. Intanto vedremo quello che succederà nella diretta di Lettonia Andorra; aspettando che la partita si giochi proviamo a leggere insieme le possibili scelte da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA LETTONIA ANDORRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Lettonia Andorra non sarà garantita: alcune partite di Nations League vengono trasmesse sulla televisione satellitare ma il programma non è integrale, di conseguenza nessun appuntamento per Slovenia Svezia che non godrà nemmeno di una diretta streaming video di Lettonia Andorra. Per avere le informazioni utili sul match potrete comunque consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) ed eventualmente gli account collegati sui social network, in particolare le pagine di Facebook e Twitter, e magari anche quelle delle rispettive federazioni che spesso le offrono anche in lingua inglese.

PROBABILI FORMAZIONI LETTONIA ANDORRA

La diretta Lettonia Andorra potrebbe essere giocata da Dainis Kazakevics con un 4-4-2 di stampo classico: Savalnieks-Varslavans a destra e Sorokins-Ciganiks a sinistra sarebbero le due catene esterne, mentre in mezzo alla difesa agirebbe la coppia formata da Tarasovs e Cernomordijs a protezione del portiere Steinbors. Nel centro del campo ecco il tandem composto da Saveljevs e Tobers; i due d’attacco dovrebbero invece essere Gutkovskis e Krolis.

Allenata da Koldo, Andorra ha un modulo speculare: Josep Gomes il portiere, Christian Garcia e Alavedra davanti a lui mentre sugli esterni bassi agiscono De Pablos a destra e San Nicolas sulla mancina. In mezzo al campo cabina di regia affidata a Rebés, al suo fianco avremo uno tra Marc Pujol (più offensivo) e Albert Reyes; Rubio e Cervos saranno i laterali che agiranno sulla linea di centrocampo, Victor Bernat e Cucu insidiano le maglie di Clemente e Aaron Sanchez per l’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a leggere il pronostico stabilito dall’agenzia Snai sulla diretta Lettonia Andorra, partita valida per la prima giornata di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,50 volte quanto messo sul piatto; il segno X a regolare l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,85 volte la vostra giocata, infine il segno 2 (sul quale dovrete puntare per il successo degli ospiti) con questo bookmaker ha un valore equivalente a 7,00 volte l’importo che avrete scelto di investire.











