Diretta Lettonia Inghilterra streaming, video, tv: quote e probabili formazioni per la gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026 gruppo K

DIRETTA LETTONIA INGHILTERRA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Giunti al calcio d’inizio della diretta Lettonia Inghilterra, ricordiamo che questa partita si può dire in qualche modo storica perché per la prima volta di sempre la nazionale baltica ospita i tre leoni, infatti prima di questo girone delle qualificazioni Mondiali le due federazioni non erano mai state avversarie. Resta allora come precedente da riferire il 3-0 con cui l’Inghilterra aveva vinto agevolmente il match di Wembley, che risale a sette mesi fa visto che eravamo al 24 marzo: Paolo Nicolato era già il Commissario Tecnico della Lettonia ma aveva potuto ben poco di fronte alla corazzata di Thomas Tuchel.

La partita era stata sbloccata da una punizione di Reece James nel finale del primo tempo, poi nella seconda metà della ripresa, nello spazio di otto minuti, l’Inghilterra aveva chiuso i conti con i gol del solito Harry Kane e di Eberechi Eze, che oggi gioca nell’Arsenal. È presumibile pensare che anche questa sera la partita possa avere lo stesso epilogo, ma si parte comunque dallo 0-0 e allora noi siamo interessati a seguire insieme la sfida per capire se tra un paio d’ore potremo parlare di una grande sorpresa, per scoprire tutto affidiamoci subito al campo perché finalmente la diretta Lettonia Inghilterra sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LETTONIA INGHILTERRA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lettonia Inghilterra non verrà garantita nella sua interezza in Italia ma la si potrà comunque seguire su Sky. L’emittente satellitare proporrà questa sfida in televisione all’interno della Diretta Gol insieme con le altre gare disputate allo stesso orario come ad esempio Spagna-Bulgaria. Appuntamento su Sky Go per lo streaming.

LETTONIA INGHILTERRA, LEONI ANCORA IMBATTUTI

E’ previsto per martedì 14 ottobre 2025 alle ore 20:45 il calcio d’inizio della diretta Lettonia Inghilterra. Presso il Daugavas Stadions di Riga torna in campo la Nazionale capolista del gruppo K con i suoi quindici punti dopo aver riposato nel turno precedente disputato invece dai rivali di giornata appena qualche giorno fa.

I padroni di casa arrivano infatti dalla sfida giocata contro Andorra, ultima nel girone, dopo che nel mese di settembre avevano perso sia in casa contro la Serbia per 1 a 0 che in trasferta poi con lo stesso punteggio ma sul campo appunto dell’Albania, con queste due che si sono invece affrontate lo scorso sabato a Leskovac.

La formazione dei Tre Leoni è invece reduce dall’amichevole che si è tenuta al Wembley Stadium di Londra contro i cugini del Galles. Il cammino degli uomini allenati dal commissario tecnico Thomas Tuchel è stato sin qui perfetto avendo appunto ottenuto cinque vittorie in altrettante partite disputate dall’inizio delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Agli ordini dell’allenatore tedesco la Nazionale dei Tre Leoni ha sin qui subito una sola sconfitta in amichevole nel mese di giugno contro il Senegal. In quella circostanza non era bastato il gol segnato in apertura di gara dal solito bomber Harry Kane visto che gli africani sono poi stati capaci di rimontare imponendosi con le reti firmate da Sarr, Diarra e Sabaly.

DIRETTA LETTONIA INGHILTERRA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lettonia Inghilterra: possibile 3-5-2 come a settembre per mister Nicolato con Zviedris in porta, Jurkovskis, Cernomordijs e Balodis in difesa, Jaunzems, Varslavans, Saveljevs, Zelenkovs e Ciganiks a centrocampo, Ikaunieks e Gutkovskis in attacco. Il modulo 4-2-3-1 con Pickford fra i pali, Stones, Konsa, Guehi e Lewis-Skelly nelle retrovie, Loftus-Cheek e Rice in mediana, Saka, Rogers e Rashford da trequartisti dietro al centravanti Kane dovrebbe essere impiegato anche in questo caso dal commissario tecnico Tuchel.

DIRETTA LETTONIA INGHILTERRA, LE QUOTE

Le quote fornite nei giorni precedenti all’inizio della diretta Lettonia Inghilterra non lasciano scampo ai padroni di casa. Stando infatti per esempio a quanto proposto da Bet365, gli ospiti avranno vita facile nel conquistare il successo ed è per questo che il segno 2 viene pagato a 1.05 mentre la vittoria per i lettoni pare ben lontana, quasi un miraggio, considerando che l’1 è stato posto addirittura a 41.00. Neanche l’x, equivalente al pareggio, è una soluzione tanto scontata essendo quotato a 12.00.