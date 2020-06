Diretta Levante Siviglia/ Streaming video DAZN: valenciani per la salvezza (Liga)

Pubblicità

Levante Siviglia si gioca alle ore 19:30 di lunedì 15 giugno, valida per la 29^ giornata della Liga 2019-2020. Anche il campionato spagnolo è ripreso dopo la pandemia da Coronavirus: mancavano 11 giornate per completarlo e questo significa che, dovendo lasciare spazio alle coppe europee nel mese di agosto, bisognerà procedere con svariati turni infrasettimanali per permettere al programma di completarsi. Al Ciutat de Valencia si affrontano due squadre con obiettivi diversi: se il Levante vuole archiviare quanto prima la salvezza, trovandosi già a buon punto con 9 punti di vantaggio sulla terzultima, il Siviglia punta direttamente un posto nella prossima Champions League. La ripartenza in questo senso è stata ottima: vittoria nel sempre sentito derby contro il Betis e +4 sul Getafe quinto in classifica, mentre il Levante ha comunque avuto un ottimo impatto con il ritorno in campo frenando la corsa del Valencia, con un pareggio esterno. Vediamo adesso in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco: mentre aspettiamo la diretta di Levante Siviglia analizziamo le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Levante Siviglia: la Liga infatti è un’esclusiva del portale DAZN che la trasmetterà sui suoi canali, l’unica possibilità è che DAZN1 – presente nel pacchetto Sky al numero 209 del decoder – sia scelto per questa gara, che dunque agli abbonati alla televisione satellitare potranno eventualmente seguire. In alternativa resta valida la possibilità di accedere alle immagini in diretta streaming video, con una sottoscrizione a DAZN e l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

Pubblicità

PROBABILI FORMAZIONI LEVANTE SIVIGLIA

Assenza pesante in Levante Siviglia per Paco Lopez: il tecnico dei valenciani deve fare a meno dello squalificato Martì, 11 gol in questo campionato. Il suo posto dovrebbe prenderlo Borja Mayoral, cresciuto nel Real Madrid, che farà coppia offensiva con il capitano José Luis Morales; sulle corsie laterali a centrocampo agiranno come di consueto Rochina e Bardhi, nel reparto centrale invece possibile avvicendamento e Gonzalo Melero titolare ad affiancare Campana. In porta andrà Aitor Fernandez, protetto dalla coppia centrale formata da Vezo e Postigo; a destra il veterano Coke sarà anche il grande ex della sfida, sul versante opposto agirà Clerc. Sarà invece 4-3-3 per il Siviglia di Julen Lopetegui: cerca spazio Suso che però dovrà scalzare uno tra Munir El Haddadi e Ocampos, o magari anche Luuk De Jong con l’ex Barcellona da prima punta. A centrocampo pronto a tornare Banega, al posto di uno tra Jordan e Oliver Torres; il playmaker schierato davanti alla difesa dovrebbe essere ancora Fernando, nel reparto arretrato coppia centrale formata da Koundé e Carlos, Jesus Navas e Reguilon saranno invece gli esterni bassi con il solito Vaclik a difendere i pali della porta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Levante Siviglia danno ampia ragione agli ospiti: il segno 2 per la vittoria degli andalusi vale infatti 1,60 volte la posta che avrete deciso di investire con questo bookmaker, mentre arriviamo già a 4,25 volte la puntata per il pareggio che viene identificato dal segno X. Il successo interno, per il quale dovrete puntare sul segno 1, porta in dote un guadagno corrispondente a 5,2,5 volte quello che avrete messo sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA