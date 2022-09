DIRETTA/ Leverkusen Atletico Madrid video streaming tv: l’arbitro è Michael Oliver

DIRETTA LEVERKUSEN ATLETICO MADRID: L’ARBITRO

Bayer Leverkusen Atletico Madrid sarà diretta questa sera da Michael Oliver: sono passati quattro anni ormai, ma il direttore di gara inglese viene ricordato ancora, se non altro in Italia, per quel rigore fischiato contro la Juventus al Santiago Bernabeu, che aveva cancellato la possibilità dei supplementari e generato reazioni scomposte tra le fila dei bianconeri, soprattutto quella di Gigi Buffon che, espulso in campo, si era poi lasciato andare a commenti velenosissimi nei confronti di Oliver, accusandolo in buona sostanza di non avere sentimenti.

Sia come sia, Oliver si è poi messo in mostra come un arbitro interessante, che sta rapidamente facendo carriera; questa sera alla BayArena saranno con lui gli assistenti Stuart Burt e Simon Bennett, il quarto uomo Darren England e gli addetti al Var Chris Kavanagh e all’Avar Stuart Attwell. Sarà un match delicato anche per loro: non solo nella nostra Serie A il Var è oggetto di discussioni, anche in Premier League giornata dopo giornata le decisioni al video sono criticate anche in maniera aspra. Vedremo allora quello che succederà tra poco, quando la diretta di Bayer Leverkusen Atletico Madrid prenderà finalmente il via… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LEVERKUSEN ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Leverkusen Atletico Madrid sarà riservata ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Champions League sul canale Sky Sport 255. La diretta streaming video sarà invece garantita da Sky Go, ma anche sulle piattaforme Now TV e Infinity + per i rispettivi abbonati.

LEVERKUSEN ATLETICO MADRID: PARTITA IN EQUILIBRIO

Leverkusen Atletico Madrid, diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver, si gioca per il girone B di Champions League presso lo stadio BayArena naturalmente di Leverkusen con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, martedì 13 settembre 2022. Siamo alla seconda giornata dei gruppi e di conseguenza possiamo presentare la diretta di Leverkusen Atletico Madrid alla luce di quanto è successo settimana scorsa: i tedeschi devono reagire immediatamente allo scivolone forse imprevisto sul campo del Bruges, altrimenti la strada verso gli ottavi diventerebbe già ai limiti dell’impossibile per il Bayer Leverkusen.

Dal canto suo, l’Atletico Madrid ha debuttato vincendo ma con moltissima fatica una partita incredibile contro il Porto, 2-1 con i tre gol che sono arrivati tutti in un recupero infinito dopo il 90’ minuto. La situazione nel girone è quindi buona per l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che tuttavia sa di non essere del tutto al sicuro da brutte sorprese. Proprio per questo motivo, fare bene in Germania sarebbe fondamentale nell’economia del girone. Partita quindi molto delicata, che cosa ci offrirà la diretta di Leverkusen Atletico Madrid?

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN ATLETICO MADRID

Diamo adesso alcune notizie anche circa le probabili formazioni di Leverkusen Atletico Madrid. I padroni di casa tedeschi potrebbero scendere in campo secondo il seguente modulo 4-2-3-1: Hradecky in porta; linea a quattro in difesa con Kossounou, Tah, Tapsoba e Sinkgraven da destra a sinistra; in mediana Demirbay e Aranguiz; infine il reparto offensivo con Azmoun, Hlozek e Diaby sulla trequarti, a sostegno del centravanti Schick.

La replica dell’Atletico Madrid di Diego Simeone potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-5-2: Oblak tra i pali, protetto dai tre difensori Hermoso, Gimenez e Mandava; nella folta linea a cinque di centrocampo invece potrebbero trovare posto da destra a sinistra Molina, Koke, De Paul, Saul e Renan Lodi; infine ecco Joao Felix e Griezmann per comporre la più probabile coppia d’attacco dei Colchoneros.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Leverkusen Atletico Madrid in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il pronostico apre in questo caso decisamente equilibrato: quota 2,55 per il segno 2 su una vittoria spagnola, 2,70 invece per il segno 1 qualora vincessero i tedeschi, infine si sale ma non di molto (3,45) per il segno X in caso di pareggio.

