Diretta Leverkusen Atletico Madrid/ Streaming video tv, gruppo D Champions League

Bayer Leverkusen Atletico Madrid, partita diretta dall’arbitro sloveno Damir Skomina, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 6 novembre: presso la BayArena va in scena la quarta gara che le due squadre affrontano nel gruppo D di Champions League 2019-2020. I Colchoneros arrivano dal pareggio di Siviglia ottenuto in campionato, mentre in ambito internazionale stanno facendo la loro parte secondo le previsioni: 7 punti e la qualificazione agli ottavi che sarà aritmetica vincendo questa sera, bissando il successo ottenuto nella sfida di andata. I tedeschi invece hanno sempre perso, e ormai sono tagliati fuori dai giochi; tuttavia sperano in una vittoria che permetta loro di tornare in corsa per un posto in Europa League, dove la squadra – sconfitta in casa dal Borussia Monchengladbach lo scorso sabato – potrebbe effettivamente giocarsi le sue carte. Tremende difficoltà nel segnare per le Aspirine; vedremo allora se troveranno il gol nella diretta di Bayer Leverkusen Atletico Madrid, nella quale i tedeschi possono anche vendicare una beffarda eliminazione ai rigori di qualche anno fa. Intanto, diamo un rapido sguardo alle scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayer Leverkusen Atletico Madrid verrà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, nello specifico sul canale Sky Sport Football (numero 203 del vostro decoder); come sempre inoltre i clienti Sky potranno seguire questa partita di Champions League anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN ATLETICO MADRID

Rispetto alla partita di andata, Diego Simeone non dovrebbe cambiare molto: in Bayer Leverkusen Atletico Madrid potrebbe partire titolare Morata, che farebbe coppia con Diego Costa lasciando dunque Angel Correa in ballottaggio con Lemar per la corsia di centrocampo. Questo, solo se Saul Niguez o Koke dovessero scalare al centro; in questo caso resterebbe in panchina Hector Herrera con la probabile conferma dell’indispensabile Thomas Partey. Davanti a Oblak giocheranno José Gimenez e uno tra Savic e Felipe; Trippier sarà il terzino destro, Renan Lodi dall’altra parte. Il Bayer Leverkusen di Peter Bosz ha ritrovato Leon Bailey, che potrebbe essere in campo come esterno sinistro nel 4-4-2: se la gioca con Amiri, ma in teoria il modulo potrebbe essere un 4-2-3-1 con il giamaicano, Demirbay e Havertz schierati alle spalle di Volland. Ballottaggio aperto per Bellarabi e Amiri, in mezzo al campo a fare filtro potrebbe tornare a giocare Aranguiz che farebbe coppia con Baumgartlinger; Sven Bender e Tah i centrali di difesa davanti a Hradecky, Weiser e Wendell (o Lars Bender) i terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote lanciate dall’agenzia di scommesse Snai per Bayer Leverkusen Atletico Madrid ci dicono di una partita in chiaro ed evidente equilibrio: i Colchoneros sono favoriti solo per un’incollatura, avendo un valore di 2,65 sulla loro vittoria (segno 2) contro il 2,75 che accompagna invece il segno 1 da giocare per il successo dei tedeschi. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,15 volte quello che avrete puntato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA