DIRETTA LEVERKUSEN BAYERN MONACO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta Leverkusen Bayern Monaco riparte dal perentorio successo per 3-0 dei bavaresi che pone adesso i campioni di Germania in carica davanti a un compito difficilissimo nella partita di ritorno, anche se con la spinta del pubblico amico della BayArena. I precedenti stagionali avevano detto tutt’altro, dal momento che in ben tre incroci il Bayern Monaco non aveva mai vinto: doppio pareggio in campionato (1-1 in Baviera e 0-0 a Leverkusen) e 0-1 delle ‘aspirine’ all’Allianz Arena in Coppa di Germania, ma in Champions League la storia è diversa. Magari avrà pesato anche l’esperienza internazionale dei bavaresi, magari si sarà notata la differenza nella classifica della Bundesliga che ci dice come anche il titolo nazionale sembra destinato a tornare in Baviera in questa stagione.

Insomma, la superiorità nei confini della Germania sembra tornare a chi in genere domina il calcio tedesco, ma staremo naturalmente a vedere se tutte queste sensazioni saranno confermate al termine della diretta Leverkusen Bayern Monaco… BAYER LEVERKUSEN (4-4-1-1): Hradecky; Arthur, Tah, Hermoso, Hincapie; Frimpong, E. Palacios, G. Xhaka, Grimaldo; Aleix Garcia; Schick. Allenatore: Xabi Alonso BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Kim Min-Jae, A. Davies; Goretzka, Kimmich; Olise, Musiala, Coman; Kane. Allenatore: Vincent Kompany (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LEVERKUSEN BAYERN MONACO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE

La diretta Leverkusen Bayern Monaco in tv richiederà un abbonamento a Sky Sport, l’emittente che tramite Sky Go o Now Tv garantirà pure la diretta streaming video.

LEVERKUSEN BAYERN MONACO: UN DERBY GIÀ INDIRIZZATO?

La storia del calcio è piena di colpi di scena, ma la diretta Leverkusen Bayern Monaco avrà una favorita d’obbligo questa sera, a partire dalle ore 21.00 di martedì 11 marzo 2025 presso la BayArena. Naturalmente il favore del pronostico riguarda la qualificazione per i quarti di finale di Champions League, che sembra già nelle mani del Bayern Monaco, capace di vincere per 3-0 la partita d’andata in casa, grazie soprattutto alla doppietta di Harry Kane in aggiunta al gol di Musiala, indirizzando così in modo chiarissimo il derby tedesco che deve designare la potenziale prossima rivale per l’Inter.

I nerazzurri sono vicini al traguardo come il Bayern, considerando le sfide recenti nel contesto nazionale non era facile da prevedere, ma settimana scorsa la diretta Leverkusen Bayern Monaco ci ha dato un verdetto molto chiaro e chissà se basterà il cambio di campo e quindi la spinta del proprio pubblico per rianimare le ‘aspirine’. Di certo un derby nazionale in Champions League è molto esigente, anche dal punto di vista mentale, tanto che entrambe ne hanno sofferto sabato in Bundesliga, ma adesso si torna in campo e stremo a vedere se la diretta Leverkusen Bayern Monaco potrà offrirci qualche sorpresa rispetto a un epilogo che sembra praticamente già scritto.

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN BAYERN MONACO

Mukiele sarà squalificato dopo l’espulsione nella partita d’andata, un problema in più per Xabi Alonso nelle probabili formazioni per la diretta Leverkusen Bayern Monaco. Davanti a Kovar dovrebbero giocare Hermoso, Tah e Hincapie, mentre Arthur potrebbe completare il centrocampo a quattro con Palacios, Xhaka e Grimaldo, infine nel reparto offensivo le tre maglie dal primo minuto potrebbero andare a Frimpong, Adli e Schick.

Per il Bayern Monaco di Vincent Kompany invece Neuer si era fatto male all’andata, quindi in porta giocherà Urbig; in difesa potrebbero invece trovare spazio Laimer e Davies terzini più i centrali Upamecano e Kim; in mediana spazio Kimmich e Goretzka, infine in avanti possibile ballottaggio a destra Olise-Sané, per completare il terzetto con Musiala e Coman naturalmente alle spalle del centravanti dei bavaresi, Kane.

CHI VINCE IL DERBY TEDESCO? PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico sulla diretta Leverkusen Bayern Monaco sembra incerto secondo le quote Snai, almeno per l’esito della partita singola. La vittoria del Leverkusen varrebbe 2,55 volte la giocata, valore quasi identico alla quota di 2,60 per il segno 2. Un pareggio sarebbe l’ipotesi più remunerativa: segno X proposto infatti a 3,45.