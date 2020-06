Diretta Leverkusen Bayern Monaco/ Streaming video tv: i bavaresi vedono il titolo!

Pubblicità

Leverkusen Bayern Monaco, in diretta dalla BayArena di Leverkusen, è la partita in programma oggi, sabato 6 giugno 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 15.30. Con la diretta tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco certo si disputa oggi il match clou di questa 30^ giornata della Bundesliga, ovviamente a porte chiuse. In campo infatti oggi pomeriggio scenderanno le aspirine, forti dell’ultimo successo ottenuto in campionato con il Friburgo e più che mai motivate a fare bene per conquistare un pass per la prossima edizione della Champions League. Ma di contro la formazione di Peter Bpsz se la vedrà con i bavaresi capolisti, pronti a mettere in cassaforte l’ennesimo titolo nazionale. Il Bayern di Flickr che pure si presenterà in campo senza alcuni big come Tolisso, Coutinho e Mai, dopo l’incredibile manita firmata contro il Fortuna Dusseldorf, è pronto a segnare l’ennesima vittoria e dunque a fare strage degli avversari, anche fuori casa. Sarà un match certo da non perdere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA SFIDA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Leverkusen e Bayern Monaco sarà visibile in diretta tv su Sky, per la precisione al canale Sky sport Football (203 del telecomando). Garantita la diretta streaming video della partita, tramite il sevizio Sky Go, riservato agli abbonati.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LEVERKUSEN BAYERN MONACO

In vista della diretta tra Leverkusen e Bayern Monaco, certo entrambi gli allenatori non possono che optare per i loro 11 titolari, vista la posta in palio come pure il valore degli avversari. Fissando le probabili formazioni del match ecco che i padroni di casa di Mister Bosz dovrebbero oggi pomeriggio puntare sul classico 4-2-3-1, con Havertz titolare prima punta e alle spalle del capitano delle aspirine Bellarabi, Amiri e Diaby. Toccherà poi a Aranguiz e Demirbay agire in mediana mentre in difesa il tecnico ha già consegnato le maglie da titolari a Weiser, Bender, Tapsoba e Sinkgraven. Per il Bayern Monaco invece Flick non dovrebbe discostarsi dal classico 4-2-3-1 con Lewandowski titolare confermassimo: il bomber polacco, da 29 gol in Bundesliga è punto fermo imprescindibile per il team bavarese. Alle sue spalle poi nello schieramento oggi pomeriggio dovremmo rivedere Gnabry, Muller e Coman mentre toccherà a Kimmich e Thiago agire in mediana: Pavard, Boateng, Alaba e Davies saranno confermati in difesa.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché certo il Leverkusen non abbia demeritato finora, pure per il pronostico del match, il favore è tutto per il Bayern Monaco. Ne abbiamo conferma anche dalle quote stilate dalla Snai per l’1×2 del match, dove la vittoria ospite è stata data a 1.45, contro il più elevato 5.75 fissato per il successo delle aspirine: il pareggio vale invece 5.00.



