DIRETTA LEVERKUSEN BRUGES/ Video streaming tv: è il primo incrocio in terra tedesca

DIRETTA LEVERKUSEN BRUGES: I TESTA A TESTA

La diretta di Bayer Leverkusen Bruges non ha una storia molto ricca, visto che le due squadre si sono affrontate poche volte e sempre in Belgio ma mai in Germania. Torniamo indietro alla fase a gironi della stagione 2006/07 quando nel girone a cinque squadre la gara terminò col risultato finale di 1-1. La partita fu sbloccata dagli ospiti con Schneider al minuto 35. Pareggiò la squadra di casa a inizio ripresa grazie a una bella giocata di Clement.

Il Bruges arrivò ultimo mentre il Bayern terzo e passò il turno. C’è da raccontare un’amichevole del luglio 2011 terminata 2-1 con una doppietta di Odjidja-Ofoe e pari di Sam in mezzo. All’andata il Club Brugge si è imposto col risultato di 1-0 dimostrandosi vera sorpresa di questa stagione di Champions League. Decisivo fu il gol al minuto 42 di Sylla con uno splendido assist dell’ex Bologna Skov Olsen autore di un buon percorso nel nostro campionato. Sarà molto interessante vedere cosa accadrà oggi.

LEVERKUSEN BRUGES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Leverkusen Bruges sarà riservata questa sera esclusivamente agli abbonati sui canali di Sky Sport, non essendo la partita visibile in chiaro nel martedì di Champions League. Le possibilità per la diretta streaming video di Leverkusen Bruges saranno di conseguenza quelle offerte a pagamento dalle piattaforme Sky Go, Now TV e Infinity +, come per le altre partite odierne in Champions League.

LEVERKUSEN BRUGES: PADRONI DI CASA FAVORITI

Leverkusen Bruges, diretta dall’arbitro italiano Maurizio Mariani alle ore 18.45 di oggi, martedì 1° novembre, si giocherà naturalmente presso lo stadio BayArena della città tedesca per la sesta e ultima giornata del girone B di Champions League. Uno sguardo alla classifica ci dice subito che la diretta di Leverkusen Bruges metterà in palio obiettivi ben diversi per le due formazioni. I padroni di casa tedeschi del Bayer Leverkusen sono tristemente ultimi ma con il pareggio 2-2 di settimana scorsa a Madrid sono rimasti in corsa almeno per il terzo posto, di conseguenza cercheranno oggi una vittoria che potrebbe portarli almeno in Europa League evitando che il cammino europeo finisca già il primo giorno di novembre.

Il Bruges invece è la grande rivelazione della fase a gironi di Champions League, perché nessuno poteva aspettarsi i belgi già qualificati in anticipo e persino primi nel girone, anche se il primato va difeso dal Porto e questo sarà quindi l’obiettivo degli ospiti nella partita di oggi, perché il Bruges primo in un girone di Champions League (sia pure oggettivamente non il più duro) è un risultato che sarebbe ricordato a lungo, oltre a fornire teoricamente un potenziale vantaggio nel sorteggio degli ottavi di finale. Tutto questo premesso, che cosa ci dirà la diretta di Leverkusen Bruges?

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN BRUGES

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Leverkusen Bruges. Per i padroni di casa tedeschi, l’allenatore Xabi Alonso potrebbe pensare a un modulo 3-4-3 con Hradecky in porta e davanti a lui Tapsoba, Tah e Kossounou nella difesa a tre; ecco poi a centrocampo una linea a quattro con Frimpong, Palacios, Andrich e Bakker; infine il tridente titolare del Leverkusen potrebbe vedere schierati in attacco Diaby, Schick e Hudson-Odoi.

La replica degli ospiti del Bruges allenati da mister Hoefkens potrebbe prevedere invece un modulo 4-3-3 con i seguenti possibili undici titolari: il portiere Mignolet; i quattro difensori Nusa, Mechele, Boyata e Meijer; a centrocampo il terzetto formato da Nielsen, Balanta e Vanaken; infine Buchanan, Jutgla e Sowah che dovrebbero andare a comporre il tridente d’attacco titolare.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico sulla diretta Leverkusen Bruges in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti per la vittoria e il segno 1 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 4,50 in caso di segno X per il pareggio e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Bruges.











