DIRETTA/ Leverkusen Ferencvaros video streaming tv: l’arbitro sarà Davide Massa

DIRETTA LEVERKUSEN FERENCVAROS: L’ARBITRO

Prima dell’inizio del match Bayer Leverkusen Ferencvaros soffermiamoci ad analizzare le statistiche degli ufficiali di gara che saranno protagonisti della sfida. Ci sarà una squadra italiana alla “Bayer Arena” capitanata da Davide Massa della sezione di Imperia. Assistenti saranno Filippo Meli e Stefano Alessio mentre il quarto uomo designato è Daniele Chiffi. Al VAR Marco Di Bello, AVAR lo scozzese William Young.

Torna, quindi, ad arbitrare un match di Europa League Davide Massa dopo un’assenza prolungata visto che la sua ultima direzione in questa competizione risale allo scorso 22 agosto nel match tra AEK Larnaca e Dnipro, terminato 3-0 in favore dei padroni di casa. Parliamo di un arbitro dall’ammonizione abbastanza facile visto che in questa stagione sportiva, nelle ventidue partite dirette, ha estratto ben centotredici cartellini gialli e solo due cartellini rossi. (Giulio Halasz)

LEVERKUSEN FERENCVAROS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Leverkusen Ferencvaros sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport canale 254) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Leverkusen Ferencvaros, come tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

LEVERKUSEN FERENCVAROS: PARTITA INTRIGANTE!

Leverkusen Ferencvaros, in diretta giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 18.45 presso la Bay Arena di Leverkusen, sarà una sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Tedeschi favoriti in questo incrocio con gli ungheresi che entrano in gioco negli ottavi di finale della fase ad eliminazione diretta della competizione, avendo vinto a sorpresa il loro girone davanti al Monaco che è stato eliminato proprio dal Bayer nei play off appena disputati.

Nella Bundesliga tedesca il Leverkusen staziona a metà classifica anche dopo l’ultima vittoria ottenuta con un poker inflitto all’Hertha Berlino. Dall’altra parte il Ferencvaros domina il campionato ungherese, con 14 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo la fase a gironi di Europa League della scorsa stagione. Il Leverkusen vinse 2-1 la sfida disputata in Germania il 16 settembre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN FERENCVAROS

Le probabili formazioni della diretta Leverkusen Ferencvaros, match che andrà in scena alla Bay Arena di Leverkusen. Per il Leverkusen, Xavi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Hradecky; Tapsoba, Tah, Kossounou; Hincapié, Andrich, Palacios, Frimpong; Wirtz, Azmoun, Diaby. Risponderà il Ferencvaros allenato da Stanislav Cherchesov con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Dibusz; Pászka, Knoester, Samy Mmaee, Wingo; Esiti, Mercier, Vécsei; Nguen, Ryan Mmaee, Traoré.

LEVERKUSEN FERENCVAROS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Leverkusen Ferencvaros, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Leverkusen con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Ferencvaros, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.











