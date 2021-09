Diretta/ Leverkusen Ferencvaros streaming video tv: tedeschi favoriti (Europa League)

DIRETTA LEVERKUSEN FERENCVAROS: RISULTATO SCONTATO?

Leverkusen Ferencvaros, in diretta giovedì 16 settembre 2021 alle ore 18.45 presso la BayArena di Leverkusen, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Tedeschi favoriti nella sfida contro i magiari, col Bayer Leverkusen che sta dimostrando di essere formazione votata al calcio spettacolo: tanti gol segnati e anche rischi corsi nelle partite di Bundesliga, vittorie con 4 gol contro Augsburg e Monchengladbach, sconfitta con un pirotecnico 3-4 nell’ultimo turno di campionato contro il Borussia Dortmund.

In Europa servirà questa potenza offensiva ma anche un pizzico di equilibrio in più. Il Ferencvaros ha mancato d’un soffio l’accesso alla fase a gironi di Champions League, perdendo un combattuto preliminare contro gli svizzeri dello Young Boys. Nel campionato ungherese il Ferencvaros è al momento al terzo posto, reduce da una vittoria sul campo della Honved in un acceso derby di Budapest. In un girone con Betis Siviglia e Celtic i magiari vogliono dimostrare di non essere destinati a ricoprire il semplice ruolo di Cenerentola.

DIRETTA LEVERKUSEN FERENCVAROS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Leverkusen Ferencvaros sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intera fase a gironi di Europa League. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN FERENCVAROS

Le probabili formazioni di Leverkusen Ferencvaros, match che andrà in scena alla BayArena di Leverkusen. Per il Leverkusen, Gerardo Seoane schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Hradecky; Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker; Andrich, Demirbay; Diaby, Wirtz, Paulinho; Schick. Risponderà il Ferencvaros allenato da Peter Stoger con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Dibusz; Botka, Blazic, S. Mmaee, Civic; Vecsei, Laidouni, Zachariassen; Zubkov, R. Mamme, Nguen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla BayArena di Leverkusen, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Leverkusen con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.25, mentre l’eventuale successo del Ferencvaros, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 13.00.



