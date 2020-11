Diretta/ Leverkusen Hapoel Beer Sheva (Europa League) streaming tv: scontro decisivo!

DIRETTA LEVERKUSEN HAPOEL BEER SHEVA: I TEDESCHI DEVONO VINCERE!

Leverkusen Hapoel Beer Sheva, in diretta dalla BayArena di Leverkusen in programma giovedì 26 novembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Scontro decisivo in un girone in cui è ancora tutto in ballo, con il Bayer Leverkusen e lo Slavia Praga a 6 punti e il Nizza e l’Hapoel Beer Sheva che inseguono a quota 3. I tedeschi hanno ottenuto un successo in Israele particolarmente importante, perché ha rimesso in carreggiata il Bayer dopo il ko interno contro lo Slavia Praga. Tra Coppa e Bundesliga i tedeschi hanno messo in fila 4 vittorie consecutive e ora proveranno a compiere un passo decisivo contro un Hapoel in difficoltà anche nel massimo campionato israeliano, la sconfitta contro l’Ashdod ha lasciato a quota 6 punti la formazione allenata da Yossi Abuksis, al momento impelagata nei bassifondi della classifica. Fare risultato alla BayArena sarà fondamentale per non rischiare di veder sfumare le speranze di qualificazione ai sedicesimi di finale.

DIRETTA LEVERKUSEN HAPOEL BEER SHEVA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SFIDA DI EUROPA LEAGUE

Ricordiamo che la diretta tv di Leverkusen Hapoel Beer Sheva sarà un’esclusiva dei canali sportivi di Sky, che detiene infatti i diritti per le partite di Europa League. Di conseguenza, gli abbonati potranno avvalersi, oltre alla diretta televisiva, anche del servizio di diretta streaming video per seguire il match tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN HAPOEL BEER SHEVA

Le probabili formazioni di Leverkusen Hapoel Beer Sheva, sfida che andrà in scena presso la BayArena di Leverkusen. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Peter Bosz con un 4-2-3-1: Hradecky; Jedvaj, Tah, Dragovic, Wendell; Baumgartlinger, Demirbay; Bailey, Wirtz, Diaby; Alario. Gli ospiti guidati in panchina da Yossi Abuksis schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 5-4-1 come modulo di partenza: Levita; Dadya, Taha, Vitor, Kabha, Goldberg; Sallallich, Bareiro, Josue, Yosefi; Acolatse.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Leverkusen Hapoel Beer Sheva secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa tedeschi partono nettamente favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1.15, mentre poi si sale a quota 15.00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 7.25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione israeliana.



