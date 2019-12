Diretta Leverkusen Juventus Primavera/ Streaming video tv: bianconeri già qualificati

Leverkusen Juventus primavera, diretta dall’arbitro Admir Sehovic, è la partita in programma oggi, mercoledi 11 dicembre 2019 tra le mura del Ulrich Haberland Stadium di Leverkusen: fischio d’inizio previsto per le ore 14,00. Eccoci dunque alla sesta e ultima giornata per il girone D della Uefa Youth league e con la diretta tra Leverkusen e Juventus primavera, i bianconeri di Mister Zauli chiuderanno la prima parte della competizione, si spera, nel migliore dei modi. La squadra giovanile della Vecchia Signora infatti vanta già la prima posizione della graduatoria con ben 12 punti e dunque è già sicura di strappare il pass per il prossimo turno: oggi dunque gioca solo per la prima piazza. Altri dati e altro destino è invece per i tedeschi, che invece, da fanalino di coda del gruppo, sono prossimi a uscire dal tabellone per questa edizione della Youth league.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Informiamo tutti gli appassionati che oggi non sarà prevista una diretta tv di Leverkusen Juventus Primavera di UEFA Youth League: la partita non sarà poi visibile neppure in diretta streaming video. Consigliamo pertanto di collegarsi al portale ufficiale della Youth league sulla Uefa.com per rimanere sempre informati.

DIRETTA LEVERKUSEN JUVENTUS PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta tra Leverkusen e Juventus primavera il tecnico dei giovani bianconeri opterà sempre per il 4-3-2-1, con in avanti Petrelli, Portanuova e Sene, mentre toccherà a Fagioli agire sulla tre quarti. Per la mediana sarà poi spazio per Ranocchia e Leone, mentre in difesa non mancheranno Anzolin, Gozzi, Vlasenko e Bandiera. Spazio invece al 4-4-2 per il Leverkusen, dove si saranno molte conferme dopo il successo di consolazione ottenuti nel turno precedente con il Lokomotiv. Ecco che allora oggi in campo saranno Stanilewicz e Fesenmeyer in attacco, mentre in mediana via libera a Anapak, Lamnti, Azhil e Wolf. Pochi dubbi poi anche per la difesa delle aspirine con le maglie da titolari a Gaediche, Funger, Ruth, Kemper.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la diretta tra Leverkusen e Juventus primavera, non vi sono dubbi nel consegnare ai bianconeri il favore del pronostico. La snai per l’1×2 ha già fissato a 3,30 il successo dei tedeschi contro l’ 1,75 per la vittoria della Juventus: il pari vale ancora 4,50.



