DIRETTA LEVERKUSEN MILAN PRIMAVERA: OSTICA TRASFERTA

Appuntamento alle ore 14.00 oggi pomeriggio, martedì 1 ottobre 2024, per la diretta Leverkusen Milan Primavera, che vedrà i rossoneri ospiti del Ulrich-Haberland-Stadion, sede delle partite casalinghe della formazione giovanile del Bayer Leverkusen in questa Youth League edizione 2024-2025. Sicuramente sarà un secondo banco di prova molto interessante dopo il pareggio per 0-0 nel debutto contro il Liverpool, mentre i tedeschi avevano esordito andando a vincere sul campo dei pari età del PSV Eindhoven, quindi in classifica c’è già da inseguire le posizioni di vertice.

Ci sono stati alti e bassi di recente, verso la diretta Leverkusen Milan Primavera infatti gli ultimi riscontri arrivati invece dal campionato parlano della vittoria nel derby ma anche di un pareggio casalingo contro il Cesena per il Milan Primavera, in Youth League ci sarebbe già bisogno di una impresa anche se ovviamente non sarà facile andare a vincere in Germania. La migliore versione del Milan tuttavia ce la potrebbe fare e allora siamo davvero curiosi di seguire la diretta Leverkusen Milan Primavera…

LEVERKUSEN MILAN PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta tv Leverkusen Milan Primavera, facendo parte della Youth League, sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che detiene quest’anno i diritti della competizione giovanile, quindi per i possessori di un abbonamento ci sarà anche la possibilità della diretta streaming video per seguire Leverkusen Milan Primavera anche tramite Sky Go oppure su NowTv.

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN MILAN PRIMAVERA

Diamo spazio adesso alle scelte di mister Federico Guidi e quindi alle probabili formazioni per la diretta Leverkusen Milan Primavera. Possiamo indicare innanzitutto che il modulo di riferimento è il 4-3-3 e che si può attingere anche da chi gioca pure per il Milan Futuro in Serie C: in porta indichiamo Longoni, con Bakoune terzino destro, i due difensori centrali Parmiggiani e Paloschi ed infine Magni per completare a sinistra la difesa.

A centrocampo potremmo invece vedere in azione Liberali, capitan Stalmach come perno centrale e Comotto, mentre nel tridente d’attacco proviamo ad indicare Sia come ala destra, Camarda che è naturalmente la prima punta rossonera e sulla sinistra spazio invece per il figlio d’arte Ibrahimovic.