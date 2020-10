Diretta Leverkusen Nizza/ Streaming video tv: bel debutto (Europa League)

DIRETTA LEVERKUSEN NIZZA: PARTITA PIENA DI INCOGNITE

Leverkusen Nizza, in diretta dallo stadio BayArena della città tedesca, si gioca alle ore 18.55 di questa sera, giovedì 22 ottobre, per la prima giornata del girone C della Europa League 2020-2021. Arriviamo alla diretta di Leverkusen Nizza evidenziando che si tratta naturalmente di una partita di cartello, come è normale che sia quando si affrontano una formazione tedesca e una francese nella fase a gironi di Europa League. Per il Bayer Leverkusen possiamo ricordare i quarti raggiunti nella scorsa edizione, quando poi le Aspirine furono eliminate dall’Inter nel corso della Final Eight in Germania. L’obiettivo naturalmente sarà quello di essere di nuovo tra le migliori realtà della seconda competizione Uefa, ma il Nizza non vorrà essere da meno, a pochi mesi da un’estate che vide due squadre francesi in semifinale in Champions League (proprio con due tedesche). Leverkusen e Nizza potrebbero essere le due squadre di riferimento di un gruppo che comprende anche Slavia Praga e Hapoel Beer Sheva, ma naturalmente bisognerà confermare sul campo le impressioni sulla carta.

DIRETTA LEVERKUSEN NIZZA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Leverkusen Nizza sarà disponibile esclusivamente per gli abbonati Sky, per la precisione sul canale Sky Sport 251. Di conseguenza, anche la diretta streaming video della partita di Europa League sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare, tramite il ben noto servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN NIZZA

Andiamo adesso a scoprire qualcosa in più sulle probabili formazioni di Leverkusen Nizza. Per i padroni di casa di mister Bosz disegniamo un modulo 4-3-3 con il tridente offensivo che dovrebbe essere composto da Bellarabi, Alario e Diaby. A centrocampo invece per il Leverkusen dovrebbero agire dal primo minuto Aranguiz, Demirbay e Palacios. Dal punto di vista tattico, ecco che pure il Nizza dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3, nel quale possiamo spendere una citazione per il figlio d’arte Thuram a centrocampo e sul tridente d’attacco che dovrebbe vedere titolari Lopez, Gaouri e Maolida agli ordini di Patrick Vieira, un nome davvero eccellente come allenatore del Nizza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Leverkusen Nizza secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa tedeschi partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,50, mentre poi si sale già a quota 4,50 in caso di pareggio (segno X) e infine a 5,75 volte la posta in palio sul segno 2 per chi avrà creduto nell’eventuale colpaccio del Nizza.



