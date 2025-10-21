Diretta Leverkusen Psg streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la Champions League, oggi 21 ottobre 2025

DIRETTA LEVERKUSEN PSG: DURO TEST PER I TEDESCHI

Sicuramente la diretta Leverkusen Psg sarà uno dei match più intriganti di questa sera, martedì 21 ottobre 2025, alle ore 21.00 per la terza giornata della League Phase della Champions League, evidentemente dallo stadio BayArena, casa dei tedeschi che ospitano il Paris Saint Germain campione d’Europa in carica.

Per il Bayer Leverkusen sarà un test molto difficile, specie considerando che le prime due giornate non sono andate benissimo per i tedeschi. Due pareggi non sono del tutto disprezzabili, ma fra la trasferta a Copenaghen e la partita casalinga contro il Psv Eindhoven era probabilmente lecito attendersi qualcosa in più dai rossoneri tedeschi.

Per il Psg invece finora la difesa del titolo sta andando alla grande: 4-0 contro l’Atalanta alla prima giornata al Parco dei Principi e 1-2 a Barcellona nel big-match della seconda giornata, non era affatto scontato che i francesi avessero già 6 punti e invece si stanno confermando ai massimi livelli del calcio attuale.

Pensando all’anno scorso e alle difficoltà che il Psg ebbe nella fase campionato di Champions League è un bel passo avanti per la corazzata di Luis Enrique, adesso attesa da un altro compito non banale in Germania, ma comunque da favoriti nella diretta Leverkusen Psg per quanto visto finora. I tedeschi sapranno regalarci un finale inatteso?

LEVERKUSEN PSG IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come al solito per le partite del martedì in Champions League, l’appuntamento con la diretta Leverkusen Psg in tv sarà in esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di utilizzare anche la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN PSG

Kasper Hjulmand nelle probabili formazioni per la diretta Leverkusen Psg potrebbe affidarsi a un modulo 3-4-2-1 con il portiere Flekken protetto da una difesa a tre con Badé, il possibile arretramento di Andrich e Tapsoba; a centrocampo da destra a sinistra potremmo invece vedere Lucas Vazquez, Ezequiel Fernandez, Aleix Garcia e Grimaldo per una mediana tutta latina; infine l’attacco del Leverkusen potrebbe proporci Poku e Tillman sulla trequarti alle spalle della prima punta Kofane.

Per Luis Enrique possiamo invece indicare il modulo 4-3-3, come sempre con tantissima qualità per il Psg: in porta Chevalier; con Hakimi a destra si apre la difesa a quattro formata anche da Beraldo, Pacho e Lucas Hernandez; a centrocampo il trio con Zaire-Emery, Vitinha e Doue, mentre il tridente d’attacco dei campioni d’Europa dovrebbe prevedere Barcola a destra, Ramos centravanti e Kvaratskhelia ala sinistra stasera in Germania.

PRONOSTICO E QUOTE

Con il pronostico basato sulle quote Snai chiudiamo la presentazione della diretta Leverkusen Psg: francesi favoriti, il segno 2 è indicato a 1,60. Il pareggio varrebbe già 4,25 ed è intrigante, una vittoria tedesca ripagherebbe infine 4,90 volte chi avrà scelto il segno 1.