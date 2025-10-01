Diretta Leverkusen Psv Eindhoven streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League, oggi 1 ottobre 2025

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN PSV (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Bayer Leverkusen PSV? Cerchiamo di fare il punto della situazione nel mentre i giocatori nel rettangolo verde si riscaldano in vista di questa serata di Champions. Il Bayer Leverkusen arriva con numeri impressionanti per precisione e continuità: 59% di possesso palla medio, 87% di passaggi completati e appena 7 tiri subiti a partita. Produce 1.90 xG e ha una percentuale di realizzazione del 18%.

Il PSV risponde con uno stile più verticale: possesso al 50%, precisione all’82%, ma una media di 17 tiri prodotti (6 nello specchio) e un xG di 1.60. I neerlandesi guadagnano più corner (7.2 a gara contro i 5.1 del Leverkusen), ma concedono anche più ripartenze. Una sfida che mette a confronto organizzazione tedesca e ritmo offensivo olandese. Cis arà da divertirsi, perciò non lasciate la pagina ma anzi aggiornatela perché inizierà a breve il commento live della diretta di Bayer Leverkusen PSV, il fischio di inizio è vicino e con esso il nostro commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

LEVERKUSEN PSV EINDHOVEN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Leverkusen Psv Eindhoven in tv sarà un’esclusiva Sky Sport, gli abbonati potranno quindi scegliere di avvalersi anche di Sky Go e Now Tv per la diretta streaming video.

LEVERKUSEN PSV EINDHOVEN: PER RISCATTARSI

Siamo solamente alla seconda giornata della fase campionato di Champions League, eppure la diretta Leverkusen Psv Eindhoven alla BayArena della città tedesca si annuncia già abbastanza delicata per entrambe le formazioni, che si giocheranno molto nel match alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 1° ottobre 2025.

Il Bayer Leverkusen arriva dal pareggio per 2-2 a Copenaghen nella prima giornata, scampato pericolo considerando che i tedeschi sono stati in svantaggio praticamente per tutta la partita, ma inizio evidentemente non esaltante per le ‘aspirine’, che di conseguenza adesso devono sfruttare il turno casalingo per migliorare la loro classifica.

Il Psv Eindhoven è d’altronde reduce da quella che possiamo invece considerare una vera e propria batosta: definizione pesante, ma perdere per 1-3 in casa contro l’Union Saint-Gilloise è decisamente pesante per chi nella scorsa edizione aveva raggiunto gli ottavi di finale e invece ora vede già tutta in salita la strada della prima fase.

Ecco perché per entrambe le squadre sarebbe fondamentale una svolta: agli olandesi potrebbe forse bastare un pareggio per ritrovare fiducia, i tedeschi invece devono cercare con tutte le loro forze la vittoria. Questo è ciò che possiamo dirvi sulla carta in attesa della diretta Leverkusen Psv Eindhoven, poi il campo darà la sua verità…

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN PSV EINDHOVEN

Il modulo 3-4-2-1 dovrebbe essere il punto di riferimento tattico dei tedeschi nelle probabili formazioni per la diretta Leverkusen Psv Eindhoven. In porta Flekken; difesa a tre con Quansah, Badé, Tapsoba; a centrocampo invece il Bayer dovrebbe proporre Lucas Vázquez, Fernández, García e Grimaldo, quindi un’anima latina; davanti infine scegliamo Tillman e Ben Seghir alle spalle di Kofane, anche perché Schick è assente.

Per il Psv Eindhoven invece il modulo tattico è il 4-3-3, come da tradizione in Olanda. Quanto agli undici che dovrebbero scendere in campo stasera, partiamo da Kovář tra i pali; una retroguardia con Mauro Júnior, Flamingo, Gasiorowski e Salah-Eddine; nel centrocampo del Psv spazio per Schouten, Saibari e Veerman; infine in attacco il tridente con Wanner, Pepi e l’ex interista Perišić.

PRONOSTICO E QUOTE

Tedeschi certamente favoriti nel pronostico sulla diretta Leverkusen Psv Eindhoven. Questo almeno dicono le quote Snai, che ci indicano il segno 1 a 1,85; chance non così ridotte comunque anche per gli ospiti olandesi, il segno 2 vale 3,75 e quindi potrebbe avere più chance del pareggio, attenzione al segno X proposto infatti a 3,90.