Diretta/ Leverkusen Qarabag risultato live, streaming video tv: Xabi vuole la vittoria! (EL, 14 marzo 2024)

La partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League in questa diretta di Bayer Leverkusen Qarabag è stata fissata per oggi 14 marzo 2024 alle ore 21. Dopo il pareggio per 2-2 nell’andata, la capolista del campionato tedesco, guidata dall’abile Xabi Alonso, è determinata a portare a casa la vittoria per consolidare ulteriormente una stagione già formidabile.

Il Leverkusen cercherà di sfruttare al meglio il proprio talento e la propria forma per superare il Qarabag e accedere ai quarti di finale. Però il Qarabag proverà a sorprendere ancora una volta e a mettere in difficoltà il favorito Leverkusen, cercando di sfruttare ogni occasione per ottenere un risultato positivo e avanzare nella competizione europea

DIRETTA LEVERKUSEN QARABAG STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Numerose le opportunità di vedere la diretta di Leverkusen Qarabag, per i più legati alla televisione c’è la possibilità di vederla su Sky dopo l’acquisto di un abbonamento e il pacchetto Sport, stessa modalità anche per NowTv. Per i più “Smart” invece, la piattaforma streaming di Dazn offre questa partita con il semplice abbonamento mensile.

LEVERKUSEN QARABAG: PROBABILI FORMAZIONI

Immergiamoci ora nelle probabili formazioni della diretta di Leverkusen Qarabag sperando di individuare i possibili protagonisti del match. Per il Bayer, allenato da Xabi Alonso, ci si aspetta la presenza di Wirtz, il trequartista tedesco che ricorda molto Havertz ma è più incisivo sotto porta. La sua capacità di creare gioco e segnare gol sarà fondamentale per la squadra tedesca nel tentativo di ottenere la vittoria.

Spostandoci sul lato del campo ospite, ci si aspetta che Almeyda sia schierato in attacco. Già nell’andata ha dimostrato di essere una minaccia per la difesa avversaria e si prevede che possa creare ulteriori problemi alla retroguardia del Leverkusen anche in questa partita.

LEVERKUSEN QARABAG, LE QUOTE

In ultima battuta vediamo insieme le quote della diretta di Leverkusen Qarabag sul sito di Bwin: il segno 1 è favorito con una quota fissata a 1,8. Il segno 2 invece porterebbe una moltiplicazione del 3,5 sull’importo scommesso. Mentre il pareggio distinto dal segno X a 2,5.











