DIRETTA/ Leverkusen Roma video streaming tv: precedenti ricchissimi di gol

DIRETTA LEVERKUSEN ROMA: I TESTA A TESTA

Parlando della diretta di Bayer Leverkusen Roma dobbiamo dire che questa partita si è giocata due volte alla BayArena, ed è sempre stata ricca di gol: già in occasione del match di andata avevamo detto di come lo scenario fosse stato il girone di Champions League. Ora, approfondendo, possiamo dire che nell’ottobre 2004 il 3-1 del Bayer Leverkusen era arrivato in rimonta, perché nel primo tempo la Roma si era portata in vantaggio con l’autorete di Dimitar Berbatov ma poi era stata raggiunta, superata e staccata da Roque Junior, Jacek Krzynowek e França.

Pirotecnico invece il 4-4 dell’ottobre 2015: quattro gol nel primo tempo, prima la doppietta di Javier Hernandez (primo gol su rigore) e poi quella inusale di Daniele De Rossi. Nella ripresa la Roma era scattata: punizione vincente di Miralem Pjanic, gol di Iago Falque e vittoria esterna che pareva essere in ghiaccio. Così non era stato: tra 84’ e 86’ minuto Kevin Kampl e Admir Mehmedi avevano realizzato le due reti con cui il Bayer Leverkusen era riuscito incredibilmente a pareggiare una partita che resta negli annali, anche se come detto valeva “solo” per il girone di Champions League. (agg. di Claudio Franceschini)

LEVERKUSEN ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Leverkusen Roma sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, disponibile per tutti sul digitale terrestre. Inoltre la semifinale di ritorno di Europa League sarà trasmessa sui canali di Sky Sport (Sky Sport Football numero 203 e Sky Sport numero 253), dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video di Leverkusen Roma grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite di Conference League.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Leverkusen Roma, in diretta giovedì 18 maggio 2023 alle ore 21.00 presso la BayArena di Leverkusen, sarà una sfida valida per la semifinale di ritorno di Europa League. Vantaggio da difendere per i giallorosso dopo il successo firmato Bove nel match d’andata. Partita molto tattica in cui la Roma ha confermato la sua impenetrabilità difensiva in Europa. Alla quarta semifinale dal 2018 ad oggi, i giallorossi cercano la seconda finale consecutiva dopo quella disputata e vinta lo scorso anno in Conference League.

In campionato la squadra di Mourinho ha frenato a Bologna, dando però evidentemente priorità nelle scelte di formazione alla sfida in Germania, dove la Roma torna ad affrontare il Leverkusen dopo il 4-4 in Champions League del 20 ottobre 2015. I tedeschi in Bundesliga sono ancora in corsa per un piazzamento europeo ma, dopo l’ultimo pari a Stoccarda, hanno allungato a 4 la serie di partite senza vittoria tra campionato ed Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN ROMA

Le probabili formazioni della diretta Leverkusen Roma, match che andrà in scena alla BayArena di Leverkusen. Per il Leverkusen, Xabi Alonso schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Hradecky; Hincapié, Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Amiri, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.

LEVERKUSEN ROMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Leverkusen Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Leverkusen con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.

