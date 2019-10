Diretta Libia Tunisia/ Streaming video tv: ritorno qualificazioni African Nations

La diretta Libia Tunisia si gioca alle ore 18:00 italiane di domenica 20 ottobre, presso il Boubacar Ammar di Salé: siamo in Marocco, campo neutro per il ritorno delle qualificazioni alla African Nations Championship 2020. Si tratta di una competizione che è una sorta di Coppa d’Africa parallela: le federazioni infatti possono convocare soltanto i giocatori impegnati nei rispettivi campionati nazionali. La formula delle qualificazioni prevede varie zone, e nazionali che si affrontano in gare di andata e ritorno; in uno dei due incroci della zona Nord la Tunisia parte con un gol di vantaggio (1-0), è in vigore la formula dei gol realizzati in trasferta (che hanno valore doppio) mentre in caso di parità totale si andrà subito ai calci di rigore senza passare dai tempi supplementari. Sarà dunque interessante scoprire come andranno le cose nella diretta di Libia Tunisia, della quale per il momento possiamo andare a presentare le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Libia Tunisia, salvo variazioni di palinsesto, non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: non sarà possibile seguire la partita nemmeno tramite un servizio di diretta streaming video ufficiale, per le informazioni utili potrete eventualmente consultare il sito ufficiale della federazione africana (www.cafonline.com) ma anche l’aggiornato profilo federale della Tunisia, presente su Twitter all’indirizzo @LADCOfficiel.

PROBABILI FORMAZIONI LIBIA TUNISIA

Essendo prevista la sola presenza di calciatori impegnati nei campionati nazionali, le probabili formazioni di Libia Tunisia perdono ovviamente tanti protagonisti; la Libia si affida soprattutto ai giocatori che fanno parte dell’Al Ahly e dell’Al Ittihad, le due squadre principali del Paese che forniscono tanti elementi alla formazione nazionale. Per esempio il portiere Mohamed Nashnush, il terzino destro Belreesh e il trentaduenne difensore centrale Ali Salama; ma anche l’attaccante Salem Roma, che dunque potrebbe giocare come prima punta e aumentare le sue statistiche con questa squadra. Sicuramente a perdere molto sono le Aquile di Cartagine, che però hanno qualche elemento di valore: il portiere Moez Ben Cherifia, i difensori Rami Bedoui e Karim Aouahdi (entrambi dell’Etoile du Sahel), il centrocampista Anice Badri (autore del gol vittoria nella partita di andata) e poi, soprattutto, Taha Yassine Khenissi che nella nazionale maggiore rappresenta la principale alternativa a Khazri.



