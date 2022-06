DIRETTA LICHTENSTEIN LETTONIA/ Video streaming tv: dominio baltico nei precedenti

DIRETTA LICHTENSTEIN LETTONIA: I TESTA A TESTA

Non manca molto alla diretta di Lichtenstein Lettonia, una partita che nella storia si è giocata parecchio: le due nazionali sono state avversarie nei percorsi di qualificazione a Mondiali ed Europei oltre che in un’amichevole di 21 anni fa, il quadro complessivo ci parla di 8 vittorie della Lettonia a fronte di un solo successo del Lichtenstein, con un pareggio che è maturato nel 2013. La Lettonia dunque domina il quadro; dopo aver vinto le prime cinque gare contro il Lichtenstein ha comunque ottenuto tre successi nelle altre cinque, perdendo soltanto nel marzo 2007 una partita delle qualificazioni agli Europei di Austria e Svizzera.

Nell’occasione, ovviamente qui al Rheinpark Stadion, il gol decisivo lo aveva segnato il solito Mario Frick dopo 17 minuti; possiamo naturalmente citare anche l’ultima partita che la Lettonia ha vinto nel suo stadio, che fa riferimento invece alle qualificazioni al Mondiale in Brasile. Nell’ottobre 2010 la nazionale baltica aveva vinto 2-0 allo Skonto Stadion di Riga: nel primo tempo vantaggio di Vladimirs Kamess, nella ripresa il raddoppio firmato da Edgars Gauracs. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LICHTENSTEIN LETTONIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lichtenstein Lettonia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: la partita di Nations League fa parte di una Lega “minore” e solo quelle della Lega A (alcune di queste) sono fornite nel nostro Paese. Questo significa che non sarà possibile nemmeno avere a disposizione un servizio di diretta streaming video di Lichtenstein Lettonia; per le informazioni utili sul match consigliamo di consultare il sito ufficiale della federazione europea (www.uefa.com) così come le relative pagine presenti sui social network, in particolare gli account Facebook e Twitter.

LICHTENSTEIN LETTONIA: MATCH POINT BALTICO!

Lichtenstein Lettonia sarà in diretta dal Rheinpark Stadion di Vaduz, alle ore 20:45 di martedì 14 giugno: si gioca per la quarta giornata nel gruppo 1 della Lega D, nel contesto della Nations League 2022-2023. È il testa-coda di un girone che la nazionale baltica sta dominando: la Lettonia è a punteggio pieno dopo aver vinto in Moldavia, e dunque con 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici ha questa sera il primo match point per la promozione in Lega C, perché se vincerà anche questa trasferta non potrà più essere raggiunta nelle due partite che a settembre completeranno il quadro.

Per il Lichtenstein invece si tratta di un match senza motivazioni, se non quella di ottenere almeno qualche punto: ultima in classifica a quota 0, la piccola nazionale non può comunque retrocedere e di conseguenza potrebbe aspirare soltanto a evitare il cucchiaio di legno, anche perché qualche risultato positivo farebbe bene alla crescita del movimento. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Lichtenstein Lettonia, proviamo ora a fare qualche rapida analisi sulle scelte che verranno operate dai due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LICHTENSTEIN LETTONIA

Nella diretta Lichtenstein Lettonia sarà il solito 3-4-2-1 per Martin Stocklasa, che potrebbe cambiare qualcosa: Marxer in difesa con Beck e Grunenfelder a protezione del portiere Benjamin Buchel, poi una linea di centrocampo con Kollmann o Meier ad affiancare Luchinger e due laterali che sarebbero sempre Sandro Wolfinger e Netzer. Davanti invece capitan Hasler potrebbe essere affiancato da Noah Frick, o magari Marco Wolfinger; per quanto riguarda la prima punta, il grande favorito rimane sempre Yanick Frick che di fatto non ha concorrenza.

La Lettonia vince e quindi non si cambia: nel 4-4-1-1 Dainis Kazakevics conferma la difesa con Dubra e Cernomordijs centrali davanti a Steinbors, con Savalnieks e Jurkovskis esterni, davanti a questi due giocatori ecco Janis Ikaunieks e Ciganiks a giocare come laterali di centrocampo e due centrali in mediana che saranno ancora Zjuzins e Tobers. Uldrikis invece dovrebbe essere nuovamente il giocatore incaricato di presidiare la zona della trequarti; davanti a lui Gutkovskis, reduce da una doppietta, è favorito su Davis Ikaunieks e Krollis.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo anche a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Lichtenstein Lettonia, la partita che si gioca per la Nations League. il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa ha un valore pari a 9,25 volte quanto messo sul piatto; il pareggio viene regolato dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 5,25 volte l’importo che avrete investito, infine il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione della squadra ospite, porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 1,30 volte la giocata effettuata.











