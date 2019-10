Diretta Liechtenstein Armenia/ Streaming video tv: ospiti favoriti (Europei 2020)

Liechtenstein Armenia si gioca alle ore 20:45 di sabato 12 ottobre, ed è valida per la settima giornata nel gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2020. Una partita che conta soltanto per una delle due nazionali in campo, vale a dire quella ospite: l’Armenia sogna in grande, ha centrato 9 punti nelle gare disputate fino a qui e potrebbe ancora prendersi il secondo posto che significherebbe volare ad una storica fase finale del torneo. Dall’altra parte c’è invece un Liechtenstein che ormai ha ben poco da dire, se non provare a prendersi qualche altro risultato di prestigio e continuare il suo percorso di crescita; bisogna ovviamente dire che gli ospiti devono contare anche su risultati favorevoli, e dunque nel pomeriggio faranno il tifo per un eventuale pareggio che freni la Finlandia e al tempo stesso distanzi una Bosnia che può ancora fare lo scherzetto. Aspettando la diretta di Liechtenstein Armenia vediamo ora in che modo le due nazionali si potrebbero disporre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

La diretta tv di Liechtenstein Armenia non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese: per questa partita delle qualificazioni agli Europei 2020 non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili sulle due nazionali in campo potrete eventualmente consultare il sito ufficiale della Federazione Europea (www.uefa.com) accedendo alla sezione specificamente dedicata alle qualificazioni.

Helgi Kolvidsson dovrebbe puntare sul 4-1-4-1 in Liechtenstein Armenia: in porta Benjamin Buchel, davanti a lui due centrali come Malin e Kaufmann con i terzini che dovrebbero essere Rechsteiner e Goppel. A centrocampo la regia di Martin Buchel che sarà anche il frangiflutti, aiutato da due centrali come Wieser e Hasler che partiranno in realtà sulla trequarti, dove Meier e Salanovic allargheranno la loro posizione e potranno fare da supporto alla prima punta Gubser. Nell’Armenia spazio al 4-2-3-1 che ha battuto la Bosnia: Ishkhanyan e Haroyan davanti al portiere Hayrapetyan, Hambardzumyan e Hovhannisyan dovrebbero formare le catene laterali con Barseghyan e Ghazaryan che saranno mandati a giocare sulla trequarti, out Mkhitaryan che sarà sostituito da Vardanyan mentre la prima punta sarà Adamyan. In mezzo al campo invece dovrebbero appunto essere confermati Mkrtchyan e Hovspepyan.

Per un pronostico su Liechtenstein Armenia avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui la nazionale favorita è quella ospite: siamo a 1,21 volte la somma messa sul piatto come valore per il segno 2 che identifica la vittoria dell’ex repubblica sovietica, mentre il successo interno vi farebbe guadagnare ben 12,00 volte quanto avrete deciso di puntare. Con questo bookmaker inoltre la vincita con il pareggio, regolato dal segno X, sarebbe corrispondente a 6,50 volte la giocata.



